Así superó Lucía Dominguín la muerte de su hija Bimba Bosé

Lucía Dominguín fue una de las invitadas anoche del programa ‘Déjate Querer’ de Telecinco. La hermana de Miguel Bosé habló abiertamente de la pérdida de su hija Bimba con tan solo 41 años de edad a causa del cáncer de mama. Sin duda, la enfermedad y muerte de la modelo han sido uno de los momentos más duros y complicados de su vida y así se ha sincerado como nunca con Toñi Moreno sobre la tragedia. Cuando Bimba falleció, Lucía Dominguín se mudó al campo en busca de la paz espiritual y, desde entonces, reside allí.

“Sales adelante con apoyo, con entendimiento. Fui capaz de darle la vuelta a la tortilla porque no me podía levantar, era imposible. Al darle la vuelta te das cuenta que lo que ha ocurrido es una cesión de amor que te ha dado tu propia hija, el tiempo que te ha dado para que entiendas lo que es la propia vida. El amor más puro, del amor venimos, somos amor y vamos hacia el amor”, relataba a Toñi Moreno, haciendo mucho esfuerzo por no romperse, emocionada. “Desde entonces no me he permitido estar en pena, ni sentirme culpable de nada o de si esto está aquí o allí. No me lo puedo permitir, porque tengo tres hijos más, dos nietas, mis amigos... Y esa mujer que está ahí [señalando a una foto de Bimba] es un espectáculo y he tenido la suerte de ser su madre”, decía muy emocionada recodándola.

Lucía Dominguín, con su madre y sus hijas FOTO: Palito Dominguín Instagram Palito Dominguín

En una entrevista anterior, la hija de Lucía Bosé señaló la pérdida de su hija como lo que más le había hecho llorar de su vida. “Es mi pena más grande, es que no es natural”, dijo. Sus cuatro hijos son su gran “orgullo” y no puede estar más agradecida a lo que Bimba le ha dejado para siempre con su muerte: “La que más me enseñó ha sido Bimba con su partida, es la que me ha enseñado, ahí te das cuenta de que nacemos para morir, pero la muerte es un paso más allá, es la muerte de este físico, no de tu corazón, de tu alma, de tus amores... No sabría explicarlo”.

Poco a poco la hermana de Miguel Bosé se ha ido recomponiendo y ha sacado fuerzas para seguir adelante. Ahora, Lucía Dominguín ha hecho las maletas y ha puesto rumbo al nuevo reality de Mediaset, ‘Pesadilla en el paraíso’, donde seguro que su paso por el concurso va a dar mucho de que hablar.