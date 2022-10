Bigote Arrocet, sobre una reconciliación con María Teresa Campos: “El tiempo lo cura todo”

El amor les duró algo más de cinco años y, según María Teresa Campos, terminó de la peor manera. Según la presentadora, Bigote Arrocet terminó su relación con ella a través de un mensaje de texto que le envió desde su móvil, y nunca más volvieron a verse las caras. El humorista ha desmentido esta versión de la historia en multitud de ocasiones, pero tanto la veterana periodista como sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, así como su nieta, Alejandra Rubio, mantienen que fue así como sucedió.

Parecen posturas irreconciliables, y la tierra que Edmundo Arrocet puso de por medio al marcharse a su Chile natal abrió todavía más el cisma que le separaba de su Teresita. Pero parece que las aguas han vuelto a su cauce, al menos por parte del actor, que acaba de señalar que le gustaría acercar posturas con la presentadora, a quien todavía guarda un inmenso cariño. “Fueron seis años en los que he sido una persona muy feliz y le deseo lo mejor. Alguna vez me juntaré con ella. Dicen que el tiempo lo cura todo...”, reflexiona el humorista.

Bigote Arrocet en 2019 FOTO: Lalo Alvarez GTRES

Edmundo Arrocet ha señalado que “mentalmente siempre me estoy acordando” de María Teresa Campos, y confiesa que la echa de menos porque “es muy graciosa y es mil veces más divertida que yo, ya vendrán mejores épocas”. Sobre la situación laboral de la periodista, su ex se muestra tajante: “Yo lo único que quiero es que le vaya bien, creo que ella con todo el bagaje que tiene detrás se merece un programa, tiene que tener un programa. Me extraña que un canal no se haya interesado, pero tiene para hacer mil programas maravillosos”.

Por su parte, María Teresa Campos y su familia han dejado claro en varias ocasiones que ha pasado y página y, de momento, no baraja un acercamiento con el que fue su pareja durante algo más de un lustro.