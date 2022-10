Luis Enrique, una discreta vida personal marcada por la tragedia

Luis Enrique es uno de los rostros más conocidos del mundo del fútbol. El entrenador de la Selección Española de fútbol ha mantenido siempre una discreta vida personal a pesar de ser una de las caras más controvertidas del universo deportivo y sus intervenciones siempre suelen traer cola. El exjugador del F.C Barcelona ha llegado a lo más alto en su carrera profesional pero siempre ha querido mantener alejada su intimidad de cualquier foco mediático.

Luis Enrique, también conocido como Lucho dentro del banquillo, está casado desde hace más de 25 años con Elena Cullel. El matrimonio dio el ‘sí quiero’ en el año 1997, justo cuando fichó por el F.C Barcelona. Su mujer pertenece a la alta burguesía catalana y se conocieron cuando ella era azafata. Fruto de este matrimonio nacieron Pacho, Sira y Xana. Uno de los golpes más duros de la vida de Luis Enrique fue la dura enfermedad de su hija pequeña, que lamentablemente falleció en 2019 a causa de un cáncer óseo. “Te echaremos de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que algún día nos volvamos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia”, decía el comunicado que lanzó el entrenador tras su pérdida.

Braga (Portugal), 26/09/2022.- Spain's head coach Luis Enrique attends a press conference in Braga, Portugal, 26 September 2022. Spain will face Portugal in their UEFA Nations League soccer match on 27 September 2022. (España) EFE/EPA/HUGO DELGADO FOTO: HUGO DELGADO EFE

Al fallecer Xana, el técnico se alejó durante un tiempo del fútbol hasta que volvió a retomar su carrera deportiva cuando se vio con fuerzas de retomar su vida. Así comunicó su regreso: “Tenía ganas de volver a recuperar la vida y volver a hacer lo que más me gusta, relacionarme con el fútbol, y demostrar a mi familia que la vida continúa”. “Mi familia me respalda totalmente. En esto de la muerte es algo que todos hemos de afrontar, aunque no en el orden que me ha tocado a mí. Hay muy poca información, mucho tabú en torno a esto y es una pena porque es bueno saber cómo afrontar a las personas que pasan por esto... Me siento muy orgulloso de la fortaleza y la entereza de todos ellos”.

Es un amante de los deportes más allá del mundo del fútbol. Aficionado al ciclismo, la natación y el triatlón, se ha mantenido en forma después de retirarse como jugador de fútbol. Una llamativa curiosidad del técnico deportivo es que siempre tiene que llevar gafas de sol por un problema ocular. El entrenador ha cosechado una auténtica fortuna por su larga carrera en el deporte y ha estado en el número 8 del ránking de entrenadores mejores pagados del mundo, ganando 7,5 millones de euros anuales en su tercer año como entrenador del F.C Barcelona.