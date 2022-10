Marta López Álamo: “Tengo aptitudes para ser una modelo de referencia”

Cuando Marta López Álamo puso en sus «stories» de Instagram una cuenta atrás para dar una noticia, hemos de confesar que en nuestra cabeza deambulaba la posibilidad de que la modelo fuera a anunciar su compromiso… Y así fue. Enfundada en un espectacular vestido palabra de honor burdeos satinado de Alamour the label, una marca libanesa con la que mantiene, al igual que muchas «influencers» internacionales, una gran relación, dio a conocer a sus seguidores la feliz noticia, que tan solo conocían sus más allegados. «Kiko llevaba un traje tan precioso que quise estar a la altura, y por eso me puse ese vestido», dice entre risas Marta, que confiesa que no puede contarnos mucho sobre el espectacular anillo de compromiso por una curiosa razón: «¡Es que no he preguntado muchos detalles! Pero sí os puedo contar que es de Moon Diamonds». Se trata de una de las mayores firmas de importación y exportación de diamantes, y en su perfil de Instagram Marta presume de anillo mientras recibe felicitaciones de nombres conocidos, como la también modelo Alba Carrillo.

Acaba de regresar de París, donde ha protagonizado una editorial para la edición china de una de las revistas de moda más importantes del planeta. Después de haber triunfado en la Semana de la Alta Costura parisina, Marta sigue cumpliendo sueños dentro del complicado universo de las tendencias. «Afortunadamente, el equipo que trabajó conmigo en Alta Costura ha querido contar conmigo para este editorial, porque les gustó mucho lo que hicimos juntos. Por supuesto, en cuanto me lo propusieron, acepté de forma inmediata. Creo que trabajar con revistas de este nivel supone hablar de palabras mayores. Quiero seguir alcanzando metas», dice emocionada. Sin embargo, su espinita clavada es comprobar cómo en nuestro país la industria de la moda sigue algo reticente. «Sigo luchando por abrirme paso en el mundo de la moda en el ámbito nacional, pero mientras tanto, continúo escalando peldaños fuera. Se me escapa por qué aquí ocurre esto, pues creo que lo suyo es también trabajar en casa. Voy por el buen camino y estoy poniendo mi compromiso en todo lo que hago, por lo que se me está empezando a valorar. Tengo aptitudes para lograr ser una modelo reconocida», asegura.

Su siguiente aventura en la moda será en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que se celebrará del 20 al 23 de octubre en el recinto de ExpoMeloneras en Maspalomas (Gran Canaria). «Desfilé para ellos por primera vez el año pasado, y fue mi primera pasarela nacional importante. Me hace especial ilusión regresar, pues hay pocas modelos conocidas que repitan, porque van rotando, y una vez más voy a desfilar con modelos de talla increíble».

Marta López Álamo desfilando en París

Boda por la iglesia

Será cuando termine esta semana de moda de baño cuando se siente con Kiko a organizar los detalles de la boda, pero antes se irán juntos a Nueva York en un viaje de placer y negocios que será el primero que hagan como prometidos. No quiere hablar acerca del enlace, aunque reconoce estar inmensamente feliz. Si todo sale según lo planeado, la pareja, que se conoció hace tres años, se casará por la iglesia. «Voy a invitar a mis amigos, a mi familia, a la familia y amigos de Marta. Y luego a toda la gente que me ha hecho la vida un poquito mejor y le tengo cosas que agradecer. Ya sea la gente que me ha contratado o que me ha cuidado en un momento dado», explicó Matamoros en «Sálvame», donde ha aclarado que sería una maravillosa ocasión para retomar la relación con su hija, Anita Matamoros, a la que le encantaría ver en el enlace.

No ha de ser fácil querer abrirse un hueco en el esquivo mundo de la moda cuando la prensa del corazón se interesa constantemente por su vida privada, pero explica que su relación con los medios de ambos sectores es estupenda. «He tenido experiencias con editores, directoras de revistas y grupos editoriales que se han llevado una grata impresión al conocerme. Comprendo que es difícil evitar prejuzgar y no encasillar a una persona por sus circunstancias personales, y en España me ocurre constantemente lo de que miembros de la prensa confiesen haberse sorprendido al conocerme».

Tampoco ha de ser fácil todavía combinar la vertiente de modelo con la de «influencer», aunque en la Semana de la Alta Costura ya comprobamos que cada vez son más las «instagramers» las que no solo son invitadas a los desfiles más exclusivos, sino que, como Marta, desfilan para grandes marcas. «Al final, la estética interesa en el mundo de la moda, porque es puro márketing. Si te interesa la imagen de una persona para vender, la coges. Estoy segura de que hay «influencers» muy conocidas que dan mejores resultados de ventas en ciertas campañas que otras modelos convencionales. Que a cada uno le parezca más o menos justo, pero que la gente comprenda que la moda es lo que es: un negocio»

López Álamo asegura que en su profesión hay muchos intereses y que se topa con actitudes que no comprende. «Nunca entenderé que traten a una persona de manera diferente por tener más o menos seguidores», dice para terminar la modelo. Nos morimos de ganas de verla vestida de novia. En sus redes ya la vimos lucir diseños de la marca nupcial Jolie Bridal, y esperamos con impaciencia saber cuál será la firma elegida para un día tan especial.

Kiko Matamoros y Marta López durante el estreno de la obra de teatro 'Desmontando a Séneca' en el Teatro Reina Victoria FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Polémica con Laura Fa

La que no ha evitado pronunciarse sobre el compromiso de la modelo y Matamoros ha sido Laura Fa. «Yo no querría para mi hija, cuando tuviera 23 años, un novio de 63, no lo querría porque creo que existe una profunda desigualdad. Lo romantizamos como ‘’el amor no tiene edad’', eso es lo que venden, pero el amor tiene edad». Unas declaraciones que han hecho estallar al colaborador de televisión. Matamoros ha utilizado su perfil de Twitter para contestar, alto y claro, a su compañera. «Cuando no se puede producir más repugnancia. La enésima provocación de quien no es, ni podrá ser, protagonista por sí misma», escribía junto al fragmento del podcast en el que la periodista critica su relación con Marta López Álamo.