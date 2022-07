Así ha sido la pedida romántica de matrimonio de Kiko Matamoros y Marta López

Anoche el invitado a ‘Déjate Querer’ fue Kiko Matamoros. El colaborador, para sorpresa de todos, decidió pedirle matrimonio a su novia, Marta López, delante de todos y bajo la mirada de la presentadora, Toñi Moreno. El padre de Laura Matamoros está muy enamorado de la modelo y se está convencido de que es la mujer de su vida y de que quiere pasar el resto de su vida con ella. Kiko Matamoros se siente muy agradecido por todo lo que ha hecho la joven por él durante este tiempo en el que han estado juntos y le ha pedido matrimonio de una manera muy romántica.

“Me he dado cuenta que no solo eres la mujer de mi vida, eres la mujer para toda mi vida. Me has enseñado a querer, contigo he aprendido a querer. He decidido que me quiero casar contigo. Vamos a pasar por el altar si tú quieres, vestida de blanco como tú quieres. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti”, decía emocionado Kiko Matamoros a su novia. Marta López no pudo evitar decir que no: “Claro que quiero casarme”, le respondió feliz. “Lo quiero todo con él, respeta mis tiempos. Le veo con ganas de estar con él, estoy orgullosa de él en todos los aspectos”, decía la joven de Matamoros tras la propuesta de de matrimonio de su pareja. La modelo quiere disfrutar de todo el tiempo que puedan juntos y vivir hasta el último momento juntos, independientemente de la edad que les separa.

Kiko Matamoros y Marta López FOTO: Instagram (nombre del dueño)

Ambos han expresado el deseo que tienen de ser padres en algún momento pero hasta que lleguen a formar una familia aún tiene que pasar algún tiempo. Aún así, la joven está muy enamorada del colaboradora de ‘Sálvame’ y lo ha demostrado desde el primer día: “No le necesito en mi vida, le quiero en mi vida, elijo estar con él”. Por la otra parte, Kiko Matamoros asegura que, desde que empezó con la modelo, su vida ha cambiado para mejor. “Tengo la necesidad de cuidarme para que esa felicidad dure mucho más de lo que tenía previsto”, desvelaba el exconcursante de ‘Supervivientes’. ¿Cuándo veremos a Marta López caminar de blanco hacia el altar?