La madre de Íñigo Onieva desea todo lo mejor a Tamara Falcó

Poco a poco Tamara Falcó e Íñigo Onieva recuperan la normalidad de sus vidas, tras su polémica ruptura. El empresario solo se pronuncia vía comunicado cuando necesita aclarar algo y tiene el respaldo incondicional de su familia, sobre todo de su madre, Carolina Molas. Con ella ha comido este domingo en uno de los restaurates que más les gusta, el mismo desde el que Onieva pedía a los periodistas respeto tras su ruptura.

Tamara Falcó, Íñigo y Alejandra Onieva y Carolina Molas, madre de los dos últimos FOTO: Instagram

A su salida, Carolina Molas ha querido enviar un mensaje a Tamara Falco a la que sigue guardando un gran cariño: “Le deseo lo mejor”, ha dicho la empresaria. Molas y Tamara Falcó mantenían una muy buena relación mientras la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva estaban juntos.

Carolina Molas, Tamara Falcó e Íñigo Onieva FOTO: Gtres

Una relación que se rompió cuando salió a la luz la infidelidad del empresario. Tamara Falcó no solo rompía con Íñigo sino que además dejaba de seguir en redes sociales a los familiares de su ex. Pese a esto, su ex suegra no le guarda rencor y sigue deseándole la mayor felicidad.

Desde su ruptura, la hija de Isabel Preysler no ha vuelto a hablar de la familia Onieva, asegurando además que no volverá hacerlo. ¿Quizá el mensaje de Carolina Molas le haga cambiar de opinión?