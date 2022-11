El diario de Amilibia: ¿Núñez Feijóo deja el parchís y pasa al dominó?

Los activistas que arrojan tomate frito o puré de patata a obras maestras de la pintura anuncian que «vamos a ver cosas más impactantes». Una pena, porque no han agotado aún el rollo gastronómico. Quedaba por ver lo que pasaría si arrojaran chipirones en su tinta a un cuadro de Jackson Pollock o de Tàpies. Podrían suceder dos cosas: 1) Que nadie lo note. 2) Que lo mejore. Mientras, cuentan las lenguas viperinas que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, estudia qué más puede arrojar contra el magnífico retrato al óleo de Núñez Feijóo que el Partido Popular pintó cuando aterrizó en Madrid. Requerirá de alguna imaginación y la inspiración de Bolaños, porque la campaña contra el líder gallego, que ya es larga, se va a hacer eterna. La última ocurrencia de la portavoz ha sido decir que «con Feijóo no se puede jugar ni al parchís».

Alberto Núñez Feijóo FOTO: Pepe Zamora EFE

Parece ser que Núñez Feijóo no va «de oca a oca y tiro porque me toca», sino «de gaviota a gaviota y tiro por patriota» o algo así. No es que quiera romper las reglas, porque él es poco amigo de romper nada. Según la Rodríguez, hace trampitas: cuando las rojas sanchistas se comen las fichas azules peperas, remolonea para no devolverlas a su casilla de salida. Les convendría cambiar de juego. Pueden probar con el Monopoly, que tanto le gusta a Calviño, o a las Damas Trans, el predilecto de Irene Montero, pero Feijóo no debería aceptar el mus: no se le da bien los órdagos, y además, Él le engañará siempre: es el rey del farol. Tampoco el tute: no le veo muy puesto para cantar las cuarenta en bastos.

Quizá debería elegir el dominó. Algo debió enseñarle Fraga, ¿no?