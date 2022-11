Fran Perea: “Los años me han quitado prejuicios”

A punto de cumplirse dos décadas de la serie que marcó a toda una generación, «Los Serrano», uno de sus protagonistas, Fran Perea, nos descubre que «uno más uno» ya no son siete como predicaba por entonces, sino veinte. Así es como se llamará el disco reedición que prepara junto a varios artistas, todo un homenaje al personaje de Marcos y la divertida trama que le catapultó a la fama.

¿Qué ha sido de Fran Perea desde que terminó la serie?

Es muy complicado de resumir, he hecho muchas cosas: mucho teatro, cine, televisión, música... Me he podido desarrollar de muchas maneras en mi profesión, ¡he escrito hasta un libro! Han sido 14 años muy completitos.

¿Veinte años más tarde, le pesa que se le siga recordando por «Los Serrano»?

No, sería estúpido que fuese así. Es verdad que durante unos años, sobre todo cuando dejé la serie, me molestaba más que solo me identificasen con eso, pero hoy en día ya lo tengo muy colocado y estoy muy orgulloso de haber formado parte de una serie que marcó generaciones en este país. Así que no puedo mas que estar agradecido, y disfrutar de eso y de todo lo que me ha permitido.

Muy pronto lanza el álbum «Uno más uno son 20», cuénteme.

De momento no puedo contar mucho. Ya hemos sacado tres canciones preciosas y estamos haciendo que cada colaboración vaya muy enfocada al artista que la acompaña. Así lo hemos hecho con Ana Guerra en «Voy a pensar en ti», con Bely Basarte en «Cuenta conmigo» y con Álvaro Benito en «Punto y Aparte»; y también disfrutando mucho de revisitar estas canciones que llevan acompañándome tantos años, está siendo un trabajo muy divertido. Además, las estoy haciendo junto a mi «hermanito» Víctor Elías. Vamos a ir soltando canciones hasta que salga el disco, y todas las colaboraciones me hacen especial ilusión. Está siendo bonito reconstruir esto.

¿Qué supone para Ud. volver a reeditar su primer disco?

Ha sido muy chulo. Hay canciones que me han ido acompañando estos años conmigo de gira, pero hay otras que no. Hay canciones que te puedes permitir cambiar menos, porque quizás son las más conocidas y te da miedo tocarlas mucho, pero hay otras menos conocidas... Está siendo muy interesante, muy bonito y muy enriquecedor.

¿Qué queda del Fran Perea que conocimos hace veinte años?

Ha evolucionado en todos los aspectos. A nivel musical siempre he sido bastante heterodoxo, digamos, y, además, desde mi cuarto disco «Viejos conocidos» lo hago todo con mi propio sello, lo que me ha podido permitir ser más libre y no tener tanta atadura. He disfrutado bastante de esos procesos. Las inquietudes del Fran de los primeros discos formaban parte del personaje, la serie, la temática... y ahora mis inquietudes son de la persona que soy, las cosas que me inquietan a mí y las personas que me quieren y me rodean. Son muchos años y una evolución muy grande, mucho más libre. Los años me han dado libertad, me han quitado prejuicios, me hacen trabajar de manera más cómoda... estoy disfrutando mucho.

¿Cómo surgió la idea de celebrar este aniversario?

Fue una cosa curiosa. Una amiga que se dedica a la comunicación, cuando yo estaba con el proyecto anterior, me dijo «oye, ¿por qué no preparas algo para los 20 años de ‘’Los serrano’'? Podrías hacer algo gracioso y tal...»; así surgió, de forma casual. Se lo dije a Víctor Elías, que es muy entusiasta, y me dijo «yo quiero estar ahí». Así empezamos a trabajar con el proyecto, se fue uniendo gente maravillosa y aquí estamos.

Al margen de lo musical, ¿va a haber reencuentro de la serie?

Algo hay... no puedo decir que va a ser, pero con motivo de este proyecto sí que Víctor y yo, en paralelo, comenzamos a mover los hilos para que haya algo. No sé si los productores de la serie y la cadena harán algo, pero nosotros haremos algo. Algo habrá, os iremos informando (risas).

En cuanto a su faceta interpretativa, ¿en qué se encuentra ahora?

Tengo pendiente estrenar la segunda temporada de la serie «Kosta», también una película que se llama «De perdidos a Río» de Joaquín Mazón y ahora estoy inmerso en una obra de teatro que se llama «Retorno al hogar» de Harold Pinter, dirigida por Daniel Veronese y estamos de gira con ello. Así que compaginando las cosas.

Debutó como director de teatro y cine, escribió un libro, tiene su propia compañía de teatro... ¿hay algo que se le de mal?

Sí, hay cosas que se me dan mal. Yo no podría ser bailarín ni jugador de fútbol ni acróbata (risas) pero bueno, me gusta plantearme mi trabajo como retos y así no me aburro.

¿Qué faceta le queda por explorar?

Muchas por vivir, me gustaría trabajar más fuera de España. Ahora que estamos preparando el «1+1 son 20», tengo la espinita de pasar a Latinoamérica, que en su momento estuvimos a punto y es algo que no he podido y me gustaría mucho hacerlo. Poder visitar México y poder trabajar allí... siempre asocio las cosas de trabajo con experiencias personales interesantes, y creo que eso sería una suerte.

¿Tiene algún sueño?

Me apetece mucho trabajar con Antonio Banderas, hemos estado a punto de hacer una cosa juntos, pero no ha salido, y ojalá en el futuro, sí. Me gustaría volver a encontrarme con él en el Teatro del Soho, en Málaga.