Anabel Pantoja defiende a su tía tras el testimonio de Begoña Gutiérrez: “No sé cómo sigue en pie”

El pasado viernes se sentaba en ‘Deluxe’ Begoña Gutiérrez, la que fuera promotora de Isabel Pantoja, para hablar abiertamente de su relación con la tonadillera y hacer públicos unos audios en los que la susodicha se quedaba a gusto hablando de sus hijos y de su hermano. Una venganza que se producía después de que la cantante la dejase tirada en plena gira América tras cobrar, supuestamente, 150.000 euros.

Un testimonio que no ha sentado bien en la familia Pantoja y que la sobrina más mediática de la tonadillera, Anabel Pantoja, se ha encargado de defender públicamente a través de las redes sociales mediante un alegato: “Ya es tiempo y toca ponernos a pensar si merece y compensa todo lo que es hablar y contar cosas de esta persona. Claro que compensa porque vende, hace audiencia, interesa y, por supuesto, pagan. Pero, ¿y el daño? ¿y las consecuencias? ¿Dónde está ahora la protección para una persona que sin hablar, sin participar y sin cobrar se hable de ella a diario, mentiras y todo lo que sea? Se hable de ella a diario mentiras y todo lo que sea”.

“A mi me da mucho miedo en lo que nos estamos convirtiendo y sobre todo porque no sé cómo ella sigue en pie, aguantando. Esto es insoportable, poneos en su lugar. Que hablen de vosotros día sí y día también amigos, no amigos, gente, que inventen, que cuenten. Vuestra intimidad, es para volverse loco”, dice en ‘stories’ la que fuera colaboradora del mismo programa.