Carlos Iglesias en ‘A todo tren 2′: “Es la primera vez que hago de malo y me he divertido mucho”

Nos tiene acostumbrados a ser siempre el bueno de la película, por eso choca enterarnos de que Carlos Iglesias interpreta el personaje del malo en la cinta “A todo tren 2″, en la que comparte reparto con Santiago Segura, Leo Harlem, Paz Padilla y Florentino Fernández. “Hago de malo, malísimo, es la primera vez que interpreto un papel así y me he divertido mucho. Soy el que rapta a los niños que van en el tren… y no veas el follón que se organiza”.

Usted, de malo, tiene poco…

Tiene razón, pero a veces hay que transformarse si lo exige el guion, ja, ja, ja. Además, ser el malo en una comedia no tiene mucha maldad.

Las dos películas que hizo sobre los emigrantes españoles en Suiza consiguieron rotundos éxitos. ¿No habrá una tercera entrega?

No. El mundo de los emigrantes ha cambiado mucho, ya no es como el que yo viví con mi familia en mi infancia en Suiza. Allí hay todavía noventa mil descendientes de españoles. Pero ya pertenecen a otra generación, el más tonto tiene dos carreras y habla varios idiomas…

¿Sigue trabajando con su mujer y su hija?

Cuando dirijo películas siempre les busco buenos papeles. Y estoy muy satisfecho de su trabajo.

El equipo del filme, Luna Fulgencio (izda-dcha, detrás), Carlos Iglesias, Paz Padilla, Santiago Segura (guionista, actor y productor), Sirena Segura (delante de Santiago), Marta Fernández de la Vega (guionista), Inés de León (directora y actriz), Paz Vega y Florentino Fernández y, de izquierda a derecha, abajo, Hugo Simón, Eneko Otero, Alan Miranda, Verónica López y Javier García, posan durante el pase gráfico de la película "A todo tren 2" FOTO: ZIPI ARAGÓN EFE

¿Y a qué se dedica su hijo?

Estudió Imagen y Sonido, y trabaja con directores de arte haciendo decorados de cine.

¿Cómo recuerda a sus dos personajes más populares de la tele, Pepelu y Benito?

Con muchísimo cariño. El Pepelu de “Esta noche cruzamos el Mississipi” era un ser entrañable y sensible, y el Benito inventor del gotelé, muy divertido e ingenuo. Ambos lograron merecerse el cariño de la audiencia, y yo les debo mucho en mi carrera. Los dos me fueron abriendo otras puertas profesionales.

Y la gente les sigue recordando.

Ayer mismo iba en un avión y tanto la azafata como una señora que estaba sentada a mi lado me reconocieron, y estuvimos recordando anécdotas… Es muy agradable que la gente se acuerde de ti con tanto cariño. Siempre es un orgullo y una gran satisfacción que tus personajes hagan felices a los telespectadores.

Carlos y su esposa Eloísa llevan juntos más de treinta y cinco años, y no se les conoce ni una sola crisis sentimental. Iglesias afirma que “trabajar con tu mujer es un “problema menor”, porque en los rodajes te respeta menos, y ocurre igual con mi hija. Es un hándicap. Las dos me chulean un montón, ja, ja, ja. "