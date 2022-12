Alejandra Rubio llora la triste pérdida de su gato Salem: “Tenía una conexión muy especial con él”

Alejandra Rubio ha amanecido con una triste noticia, la de la muerte de su mascota, el gato Salem, con el que sentía “una conexión muy especial”. Así lo ha anunciado esta mañana a través de sus stories de Instagram: “Esta mañana me he despertado como un día cualquiera, me he vestido y cuando he ido a la cocina para hacerme el desayuno antes de irme a clase, mi gatito Magic ha venido a saludarme como todas las mañanas pero Salem no”.

“Le he visto dormido en su camita, he ido a darle un beso cuando me he dado cuenta que no respiraba”, ha escrito la colaboradora.

Alejandra Rubio junto a su gato Salem FOTO: Instagram

Con un “miedo horrible”, Alejandra Rubio ha llevado a Salem al veterinario, que ha confirmado sus peores presagios... “estaba muerto”. “No tenía ni 4 años mi gatito precioso. Estoy completamente destrozada”, asegura. “Me da mucha pena también que su hermanito se quede solo, no para de buscarle y no sabe que Salem no va a volver”.

“Todos mis amigos siempre me han dicho que Salem era yo en gato”, ha concluido. Sin duda, una pérdida especialmente dolorosa para la hija de Terelu Campos, ya que Salem le acompañaba desde que se independizó a los 18 años.