Te contamos el último retoque estético de Ivana Rodríguez

Hace tan solo unos días Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, revolucionaba las redes sociales mostrando su espectacular cambio físico con el que mandaba un mensaje a sus seguidores sobre la obesidad: “Tenemos que educar a nuestros hijos y nuevas generaciones a cuidar el cuerpo y la mente, a buscar la salud, el equilibrio”. Una reflexión que rápidamente se hizo viral entre sus más de 645.000 ‘followers’.

Este martes, Ivana ha vuelto a sorprendernos con un “retoque” estético indoloro y duradero, al que otras celebridades como Belén Esteban se habrían sometido anteriormente: “Después de años dándole vueltas me he animado a hacer la Micropigmentación en las cejas con la técnica pelo a pelo”.

“Súper natural, de esto que todo el mundo te dice que estás más guapa pero nadie nota que te hayan cambiado las cejas. La mejor de las señales. Si no te gustan tus cejas o si tienes escasez de pelo o calvitas en ellas… NO LO DUDES!!! Yo no puedo estar más contenta con el resultado”, escribe en su último post.

Diseño de la sonrisa

La hermana de Georgina Rodríguez sabe la importancia de cuidarse y mimarse, como ella bien dice, por ello éste no ha sido el último truco de belleza al que se ha sometido. Además de las cejas, la jacetana ha decidido acabar con uno de sus complejos: “Desde pequeñita no me he sentido muy cómoda con mi sonrisa y ese es el motivo por el que no sonrío en las fotos, no me gusta mi sonrisa”, cuenta en un vídeo publicado en su Instagram.

Es por ello que Ivana ha acudido a un centro de odontología estética, donde ha “diseñado” su sonrisa a medida, y gracias a la colocación de carillas por fin ha cumplido su sueño de volver a sonreír. Tal y como afirma la influencer, le ha “cambiado la vida”.