Fallece Santamaría, el segundo marido de Matilde Solís, ex mujer del Duque de Alba

Borja Moreno Santamaría, segundo marido de Matilde Solís, exmujer del Duque de Alba, ha fallecido de manera repentina de un infarto de miocardio, a los 55 años, en la finca que su familia posee cerca de la localidad de Nerva (Huelva), según informa Mujer Hoy.

Matilde Solís y Borja Moreno se casaron en el Ayuntamiento de la localidad de Sanlúcar la Mayor el 26 de diciembre de 2003, hace casi 20 años, y tras un traumático divorcio por ambas partes mantenían una relación mínima por el bien de su hijo en común, Borja (18).

Una relación turbulenta

Matilde Solís, hija de los marqueses de la Motilla y condes de Casa Alegre, se casó a los 25 años con Carlos Fitz-James Sutart, entonces Duque de Huéscar y actualmente Duque de Alba. Entonces nadie podía prever que un intento fallido de suicidio marcaría el fin de su matrim,onio. Siempre se pensó que habría reconciliación, pero la idea se diluyó definitivamente cuando Matilde Solís quedó embarazada de otro hombre, Borja Moreno Santamaría.

La noticia del enlace entre la ex duquesa de Huéscar y Borja Moreno fue tan sorprendente como el anuncio del embarazo extramatrimonial. La que mejor se tomó el devenir de la historia fue la Duquesa de Alba que siempre sintió gran aprecio por Matilde Solís. «La quiero muchísimo y quiero lo mejor para ella. Si es feliz, me alegro mucho. Además, Matilde siempre quiso tener otro niño».

Matilde Solís, en la boda de su hijo Carlos Fitz-James Stuart (3i) y Belén Corsini (3d) FOTO: Alejandra Ortiz fotografía Casa de Alba/EFE

Borja Moreno Santamaría era huérfano de padre y madre desde los 17 años, tenía siete hermanos más. Se dedicaba a la gestión y explotación de olivares, fincas y ganaderías. Matilde y Borja se conocieron en el bar de un hotel y años más tarde, Borja Moreno confesaría en televisión que el embarazo de Matilde Solís fue buscado y una alegría para la pareja.

Francisco de Borja, hijo de la pareja, nació de forma prematura en marzo de 2004. La pareja se casaba por la iglesia en cuanto Matilde recibía la nulidad matrimonial. Pero la alegría duraría poco, el divorcio llegaría en 2008, tras cuatro años de unión matrimonial y varias demandas y contrademandas en los juzgados.

Beatriz Cortázar en las páginas del ABC describía la separación matrimonial de la pareja como «tensa». «La ruptura no es un plato agradable y ha motivado algunas escenas de lo más tensas, como la que sucedió días atrás cuando, según me cuentan, Moreno quiso entrar en su casa y se encontró con que no podía», explicaba Cortázar.

Cuando se hizo oficial la separación, los rumores retrataban a Matilde Solís como una mujer frágil y a él como un «mantenido» y con problemas con la fiesta y el alcohol.

Tras el divorcio nunca se volvió a ver a Matilde Solís con el padre de su tercer hijo.