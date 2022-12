Pipi Estrada arremete contra Alejandra Rubio

Imposible llevarse bien, no se aguantan el uno a la otra. Alejandra Rubio desprecia a Pipi Estrada, y este ningunea a la hija de su ex, Terelu Campos. El periodista arremete contra la tertuliana de “Fiesta” con frases muy contundentes: “esa chica está en el mundo de Plutón, está en otro planeta y no hay que hacerle caso. Porque si la tienes en cuenta te enfadas, y es mejor ignorarla y dejar que viva en su mundo de Alejandrita.”

La animadversión de Alejandra hacia Pipi se debe a la mala relación de Estrada con Terelu, porque a ella le molesta muchísimo la actitud del colaborador de “Sálvame” con su madre, considera que le ha faltado al respeto en más de una ocasión, y prefiere tenerle lejos.

Él, ni se inmuta. En el fondo le da completamente igual lo que opine la veinteañera sobre su persona, nada más hay que ver las frases que le lanza, en las que se nota claramente que no quiere tenerla cerca.

Y eso que, en tiempos, los dos se llevaban bastante bien, pero los desafueros entre Pipi y Terelu y su posterior ruptura, decantaron la balanza de Alejandra, obviamente, hacia la figura materna.