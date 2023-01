Ghislaine Maxwell insinúa que Jeffrey Epstein no se suicidó en prisión

El pasado lunes, por la noche, se emitió en el canal de la televisión británica “Talk TV” la primera entrevista televisada que Ghislaine Maxwell ha concedido desde su entrada en prisión en octubre de 2020. La amante y socia de Jeffrey Epstein fue condenada a 20 años de cárcel por participar en una red de explotación sexual y abuso de menores, encabezada por el magnate, durante una década.

«No soy la persona que retratan... la más cruel, mezquina y horrible ejecutora.... Me siento completamente divorciada de la persona a la que se refiere la gente y habla de ella», comenzó afirmando en el especial “Ghislaine Behind Bars” (“Ghislaine entre rejas”, en español).

Aurante la entrevista con Jeremy Kyle desde la cárcel federal de Tallahassee (Florida), como la muerte de su gran amigo Esptein o la relación del príncipe Andrés con el caso.

Epstein fue hallado muerto en su celda del Correctional Metropolitan Center de Manhattan mientras esperaba su juicio tras ser imputado por tráfico sexual de menores. El forense dictaminó que había sido un suicidio, pero Maxwell dejó claro que su amante había sido asesinado. «Me quedé impactada porque él iba a apelar y estaba seguro de que estaba cubierto por el acuerdo de no enjuiciamiento». Y confesó que se arrepentía del día en el que sus caminos se cruzaron: «Sinceramente desearía no haberlo conocido... Mirando hacia atrás ahora, desearía haberme quedado en Inglaterra, pero en ese momento tenía muchos amigos. Era amigo de casi todo el mundo que te puedas imaginar», dijo.

Con respecto al príncipe Andrés, la convicta puso en duda la autenticidad de la foto del hijo de la fallecida Isabel II y Virginia Giuffre (una mujer que acusaba al duque de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor de 17 años). Una imagen tomada en Londres, y en la que Maxwell también aparece.

«Es falsa. No creo por un segundo que sea real, de hecho estoy segura de que no lo es. No tengo ningún recuerdo de ellos juntos», aseguró. «Parece que algunas partes han pasado por ‘Photoshop’, según algunos expertos», añadió alegando que no existía el negativo de la imagen y tan solo había «copias de copias»: «Nunca ha habido una original y además no hay una fotografía. Yo solamente he visto una fotocopia».

«No recuerdo que ella estuviera en mi casa. Ssé que Virginia viajó con Jeffrey, así que es completamente posible que se conocieran. Pero la foto no parece ser real y no recuerdo que la sacaran», alegó.