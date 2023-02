Terelu Campos renuncia al sexo a sus 57 años: “Nunca más voy a tener relaciones con un hombre”

“Sé que nunca más voy a volver a tener relación con ningún hombre”, así de rotunda se ha mostrado Terelu Campos, de 57 años. Lo ha confesado a su oncólogo, que la lleva tratando desde que sufriera cáncer de mama. Una noticia que ha compartido con los lectores de la revista “Lecturas” y que le produce una gran tristeza.

Aunque su médico le ha cofesado que todo está bien “en la analítica ha salido que tengo el hígado graso”, un diagnóstico que ha preocupado a la hija de María Teresa Campos.

“Por primera vez, me desmoroné ante él y le confieso que sé que nunca volveré a tener relaciones”, ha relatado la hermana de Carmen Borrego. “Soltarle esto fue un marrón para él, porque me puse a llorar. Me tiene aprecio y yo a él. Es mi ángel de la guarda en la Tierra”.

A Terelu se le diagnosticó un tumor en su mama derecha en 2012. Tras superarlo, cinco años después se le volvió a detectar otro cáncer por lo que decidió hacerse una doble masectomía. Tras su confesión sobre el futuro de sus relaciones, el doctor le preguntó : “¿Crees conveniente tratarte psicológicamente?”, a lo que la mayor de las Campos respondió: “Lo tengo muy asumido. Esto no es una preocupación en mi vida”.