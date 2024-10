SS abrirá su nuevo restaurante homónimo en Madrid

Ramón Freixa Riera, (Castellfollit de Riubregós, 1971) es un chef catalán de renombre que tiene dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol. Se le considera entre los mejores de España. Siempre tiene algún proyecto innovador entre manos y en sus platos se suelen encontrar tradición y vanguardia, atrevimiento, innovación y sensatez, técnica impecable y numerosos juegos visuales y gustativos.

Actualmente dirige los restaurantes Ramón Freixa Madrid, Ático en el hotel The Principal y Papagena en el Teatro Real (Madrid), Mas de Torrent (Ampurdán), Singular en Mallorca y Erre en Cartagena de Indias (Colombia). También es posible disfrutar su gastronomía en los trenes de Renfe.

Ramón Freixa abrirá su nuevo restaurante homónimo en Madrid y anuncia la emocionada despedida de su actual dos estrellas Michelin en el Hotel Único.

El nuevo "Restaurante Ramón Freixa" se ubicará en el nº 24 de la Calle Velázquez y contará con 600m2 en los que el chef llevará a cabo un doble concepto en dos espacios, por un lado un restaurante tradicional y, por otro lado, su gastronómico.

En este momento, Ramón Freixa da un paso en solitario para emprender "el proyecto más importante de su vida", lo que supone el cese de su colaboración con la cadena hotelera de Pau Guardans a partir de diciembre de 2024.

"Me hace muy feliz anunciar esta nueva etapa que supone un sueño hecho realidad. Estoy viviendo mi mejor momento personal y profesional para afrontar este gran proyecto en solitario con el que reafirmarme, más si cabe, en mi apuesta por la tradición y la vanguardia", apunta Freixa.

Nasrin Zhiyan y Ramón Freixa Nasrin Zhiyan

¿En qué se diferencia el niño Ramón Freixa del reconocido chef con estrellas Michelín?

Diría que ha perdido la timidez (porque, aunque la gente no lo crea era muy tímido y muy, muy dentro de mi aún queda un ápice) pero no la curiosidad por mirar el mundo con ojos ávidos de aprender.

¿Cuáles fueron sus comienzos en el mundo de la cocina?

Mis abuelos eran panaderos y me adentré en el mundo de la cocina por la pastelería. Siendo aún estudiante iba a aprender a Sacha en Barcelona.

¿Quién le inspiró a la hora de emprender su carrera?

Mi padre que es un gran cocinero, aunque siempre me dieron libertad para que eligiera mi propio futuro.

Ramón Freixá Cedida

¿Qué personas han sido fundamentales en su carrera profesional?

Sin lugar a dudas, mis padres que han sido y siguen siendo el mejor ejemplo posible y que me transmitieron como valores el esfuerzo, la honestidad y el gusto por la excelencia. Además, me han apoyado generosamente en cada paso que he dado.

¿Dónde nace su inspiración?

En el producto, la temporada, en mis orígenes, todo eso se conecta en mi mente y cualquier cosa puede ser un detonante, a veces es un color, una canción, pero siempre la inspiración va unida al trabajo.

¿Cuál es el secreto de su éxito?

Ser feliz cocinando para hacer feliz a la gente con mi cocina.

¿Con que nuevos proyectos nos vas a sorprender?

Siempre está en mi mente poder abrir una panadería y, de algún modo, cerrar un círculo de historia familiar.

¿Algún consejo para las nuevas generaciones de chefs?

Trabajar, no rendirse, ser generosos y que nunca olviden que hace en el trabajo más bonito del mundo que es hacer feliz a la gente.

¿A qué dedica su tiempo Ramón Freixa cuando no está entre fogones?

A viajar e ir a otros restaurantes. Soy muy disfrutón.

Lo has hecho casi todo ¿Qué logro profesional falta en la vida de Ramón Freixa?

Seguir disfrutando el día a día en la cocina.

Para una cena romántica

La terraza del Louis XV de Alain Ducasse en el Hotel de París en Montecarlo y Jules Verne en la Torre Eiffel.

Platos favoritos

Bullit de peix, calamares a la romana y una buena ensaladilla. Seguro que esta respuesta sorprende a muchos.

Postres

Imposible decidirme por uno solo, soy muy goloso. Aunque un flan siempre estará en el comienzo de la lista.

Para una noche de copas

Los 33 en Madrid y el champagne bar de Jacqueline en Barcelona

Para comida de trabajo

Horcher Downstairs

Un bar o cafetería

Cristina Oria en Madrid, todo es ideal, o Lady Babka en Barcelona con sus cafés de especialidad y una estupenda variedad de dulces

Tus terrazas favoritas

Club Financiero con sus espectaculares vistas de Madrid y ABC Serrano

Chiringuitos de verano

Es Torrent y Casa Jondal en Ibiza y La Milla en Marbella

Tartas, chocolate y pastelería

Muero por las tartas de chocolate de Alex Cordobés, los chocolates de Cacao Sampaka y los dulces de Oriol Balaguer

Para chocolate con churro

Una de las mejores tradiciones en Madrid es visitar San Ginés ya sea tras una noche de fiesta o madrugando por la mañana

Para tapas

La barra de Ganbara en el casco viejo de Donosti es para morirse. También me encantan Quim en La Boquería en Barcelona o El Doble en Madrid.

Catering

Paco Roncero en el Casino de Madrid

Sitios de Gourmet

Deseando conocer la Mantequería Teresa Huertas de la familia Sandoval

Bodegas favoritas, Vinos etc

Abadía Retuerta y su increíble hotel Le Domaine, Marqués de Murrieta y las joyas de Rafael Palacios

Champagne- la marca que más le gusta

Dom Pérignon y Ruinart

Cócteles favoritos

Un Negroni (y su ritual en Boadas -Barcelona-) y un Dry Martini

El chef Ramón Freixa Cedida

Sus museos y galerías

El Prado, siempre, y el Moma en Nueva York

La última exposición a la que fue

Manolo Valdés en Ópera Gallery

Una obra de cualquier artista que le gustaría tener en su casa

Una escultura de Jaume Plensa

Sus artistas favoritos

Picasso y Dalí, Dalí y Picasso

La última vez que fue al cine o teatro

El espectáculo de Carlos Latre. Es genial, inimitable.

Una obra de teatro, ópera o musical que te encanto

Siempre me emociona Madama Butterfly y también disfruto mucho los musicales en el West End londinense, como Moulin Rouge para una celebración muy especial

¿Cómo describiría su estilo?

Mi personalidad y el momento siempre marcan mis elecciones.

Para ir a una Gala /evento

Gucci o Prada

Sastrería

Tom Black y Lander Urquijo

Ropa sport y de día

Mr. AB

Fondo de armario

Unos jeans de Prada, una americana de Blogioli y unos básicos de Brunello Cucinelli

Diseñadores que le inspiran

JW Anderson de Loewe

Zapatos

Louis Vuitton y espardeñas de Castañer

Ropa de deporte

Nike y ON

Accesorios

Trinity, Clou y Love de Cartier. Gafas de Jacques Marie Mage.

Relojes

Rolex y las colaboraciones de Swatch con Blanc Pain y Omega

Tus floristerías favoritas

Floreale y Alfons & Damián

Para decorar tu casa/Tiendas de decoración

Castelló 7 – Concepto DR, Interiorlist, Objeto de Deseo y Galería A.

Decoradores y Diseñadores de interiores

Diego Rodríguez y Alejandra Pombo

Arquitectos

Francesc Rifé y Ribas & Ribas

¿Su imagen es importante para tu trabajo? ¿Dedica mucho tiempo a su cuidado?

Me dejo guiar por Tacha y Clínica La Prairie para los cuidados de mi piel.

Cremas y productos imprescindibles

Nativage de La Colline y las hidratantes de Medik8

Fragancia/aftershave

El perfume es una de mis grandes aficiones y se cuentan por decenas los perfumes que tengo en casa. Es todo un ritual elegir cuál usar en función de la situación o el estado de ánimo.

Como cuida su pelo

Me pongo en las manos de Andrés en Tacha para tener siempre perfecto el corte de pelo

Está muy en forma. ¿En qué consiste su rutina para estar en forma?

El Retiro, ya sea corriendo o entrenando con mi personal trainer

¿A que gimnasio va?

Al David Lloyd de Serrano y el Retiro

¿Qué música suena en su Spotify?

Vanesa Martín, las Mestizas

Sus cantantes favoritos

Madonna, Rafaella Carrá

Una canción

Que tinguem sort (Lluís Llach)

Conciertos memorables

Madonna y Lady Gaga

Ha viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuáles son sus ciudades y países favoritos?

París es mi lugar favorito en el mundo, allí donde siempre quiero volver.

¿Cuando viaja, qué es lo que nunca falta en su maleta?

A la vuelta… un libro de cocina. No puedo evitar no comprar alguno en cada viaje.

Hoteles favoritos

Bulgari en Milán y George V en París

Un viaje de ensueño

Cualquiera con mi marido

Un viaje pendiente

Buenos Aires

¿Qué hace cuando necesita desconectar?

Me voy de compras

¿Qué libro le ha generado el mayor impacto en su vida?

Mecanoscrito del segundo origen

Un libro que nunca se cansarías de leer…

El Principito

¿Qué libros tiene en tu mesilla de noche y cuáles recomienda?

Delito/ Castigo (Carme Chaparro) y Subir al Everest con tacones (Electa Navarrete)

Una película que ha visto una y otra vez.

Philadelphia. Mujeres al borde de un ataque de nervios

¿Qué series de TV está viendo y cuáles recomienda?

Fariña, Narcos, Élite, Clanes

Podcasts favoritos

Se me antoja, En marcha con Nuria March

Un fin de semana perfecto. Una escapada de fin de semana.

Atrio en Cáceres, un destino en sí mismo.

Una frase que le inspira…

Al final todo va a acabar bien. Y si no acaba bien es que aún no es el final (El exótico hotel Marigold)

Un lujo…

Château d’Yquem 1971

El último lujo que se ha permitido

El restaurante Alchemist en Copenhague

Un vicio…

Croissant de almendras de Cédric Grolet

Regalo favorito

Un bolso de Prada de crochet como adelanto de primer aniversario

Un sueño por cumplir

Abrir una panadería- pastelería