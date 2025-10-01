El acercamiento parisino de Maria Cerqueira y Cayetano Rivera: todas las pistas de su reconciliación

El pasado mayo se daba a conocer que Cayetano Rivera y Maria Cerqueira ponían fin a su relación tras más de dos años juntos. Los detalles de la ruptura todavía son un misterio, pero se dio a entender que se produjo en buen término y que entre ellos seguía existiendo cordialidad.

Desde entonces, a ella no se le ha conocido pareja, y aunque a Cayetano Rivera se le han atribuido algunas citas, lo cierto es que tampoco ha comenzado ningún romance serio. Su respectiva soltería deja la puerta abierta a una posible reconciliación, y las últimas pistas apuntan a que han coincidido en París.

La capital francesa acoge una nueva edición de su Semana de la Moda, donde la hija de Maria, Kika, ha desfilado para L'Oreal. Un avance en su carrera como modelo del que su madre ha querido ser testigo desde primera fila. “En un cuarto lleno de gente siempre te buscaré, Titi. ¡Te amo hasta la luna y de vuelta! ¡París fue emocionante e inolvidable!”, ha escrito la presentadora portuguesa en su cuenta oficial de Instagram.

Llama la atención que Cayetano Rivera ha indicado que le gusta la publicación de su ex, y además, su hija, Lucía Rivera, muy amiga de María Cerqueira y Kika, ha comentado: “Tan bella”. Gestos no tan extraños en ellos, puesto que el torero suele interactuar con los post de su ex, dejando claro que se siguen llevando bien pese a la ruptura, pero lo más llamativo es que él también ha estado en París estos días.

“Noche en París”, ha dicho Cayetano Rivera junto a una imagen que se ha tomado en el espejo de un ascensor. Ha coincidido con su ex en la ciudad de las luces, y teniendo en cuenta el buen rollo que rezuman en redes sociales, no sería extraño que hubieran aprovechado para reencontrarse, conversar y, quién sabe, recordar sus tiempos como pareja.

En su día, fue la propia Lucía Rivera la que manifestó su pesar por la ruptura de su padre con Maria Cerqueira, la única de sus parejas conocidas que había pasado su filtro como hija: “Es la única que tiene mi visto bueno”. ¿Habrá mediado entre el torero y la presentadora para que limen asperezas y se den una segunda oportunidad?