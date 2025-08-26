Adara Molinero, pillada con un futbolista de cita romántica paseando de la mano

Mucho se está hablando estos días sobre Adara Molinero. Como viene siendo habitual, su nombre se asocia a polémicas y movimientos virales. El último que ha protagonizado le sitúa directamente en Honduras, aunque aún no hay confirmación oficial por parte de Telecinco. Desde ‘Poco pasa TV’ ya se la imaginan preparando sus bártulos para saltar desde el helicóptero en los Cayos Cochinos y ser una de las concursantes de ‘Supervivientes All Stars’, como así se ha hecho ya con su madre, Elena Rodríguez.

A la espera de confirmación oficial, lo que convierte a Adara en protagonista de la jornada es otro movimiento viral. Sí, protagoniza muchos. Dejando a un lado aquel que protagonizó hace unos días al no querer darle una cita a un chico por invitarla a un café, pues su listón está más alto y no queda con nadie por menos de una cena en un restaurante exclusivo. Ahora, lo que escandaliza en redes es la posibilidad de que esté de nuevo enamorada, tras haber sido sorprendida paseando de la mano de un apuesto chico por las calles de Gran Canaria. Quizá él sí se rascó el bolsillo en su primera cita y la ha conquistado.

La pillada de Adara Molinero en Gran Canaria

La influencer estaría aprovechando los últimos días que le quedan en suelo patrio, antes de cruzar el Atlántico y sumarse a la aventura en los Cayos Cochinos. Aún no ha dado pistas de ello, pero incluso en tertulias en los platós de Telecinco se ha dado por hecho que es concursante oficial junto a su madre, aunque la cadena aún se lo reserva. Mientras, ella recorre la geografía española en sus eternas vacaciones, que se entremezclan con compromisos publicitarios. Ya saben, la dura vida del influencer que nunca para.

Pero, por fortuna, no estaría sola en sus viajes, aunque ella no haya querido dar pistas de ello. En sus publicaciones sale sola siempre. Las últimas informaciones le hacen muy bien acompañada, precisamente de un joven al que ya han puesto cara. Se trata de Vicente Romero, un futbolista canario de 36 años con el que ya se le ha visto en varias ocasiones. Ahora, incluso, con foto que prueba sus citas y también que son algo más que amigos, a no ser que ahora la moda sea pasear de la mano en actitud romántica con un colega. Así fue pillada paseando por las calles de Gran Canaria con el centrocampista en el UCAM Murcia Club de Fútbol, que juega en Segunda División.

La foto de su romántico paseo cogidos de la mano no ha pasado desapercibida. Pronto la ha analizado la cuenta de Tiktok ‘La cuernis’. No le cabe dudas de que Adara Molinero está de nuevo enamorada o, al menos, interesada en aventurarse a una nueva relación, tras su ruptura con Álex Ghita. Desde que rompió con él se ha lanzado al mundo de las citas, con buenas y malas experiencias. Ahora parece que una de ellas ha dado sus frutos y que Vicente Romero es el futbolista capaz de hacerla salir de las apps de citas y apostar por un nuevo romance. Ellos, por el momento, guardan silencio.