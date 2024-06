Alejandra Rubio, más sincera que nunca, desvela el verdadero motivo por el que ha vendido su embarazo: "No ha sido por dinero"

Seis después después de anunciar su embarazo en la revista "¡Hola!", Alejandra Rubio se ha sentado en "Así es la vida" para conceder su primera entrevista tras el bombazo. La colaboradora de televisión ha sido la protagonista indiscutible de la semana por su futura maternidad con Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores y con el que lleva saliendo cinco meses.

Feliz por convertirse en madre junto al actor, Alejandra Rubio no ha podido evitar sonreir al ser preguntada por Sandra Barneda sobre qué prefiere, si un niño o una niña. "No tengo preferencia pero él quiere niña por el simple hecho de que tiene siete hermanos. Al final ha estado mucho con sus hermanos, los ha visto crecer...", ha desvelado la colaboradora.

Responde a todo

"Me enteré el viernes de la entrevista. Va a ser abuela y a partir de ahí ya está, el resto de su vida es privada", ha comenzado diciendo Alejandra Rubio sobre la decisión de Terelu de conceder una entrevista hablando sobre su embarazo tan solo 48 horas después de desvelar la noticia. Tal y como ha revelado la joven, su madre le avisó por un mensaje: "Yo no tengo que opinar y lo que hable con mi madre lo hablo con mi madre. Mi madre hace que quiere y para eso es muy mayor y lleva más años aquí que yo. A Carlo le pareció bien".

Alejandra concede su primera entrevista en "Así es la vida" tras anunciar su embarazo Telecinco

Sobre el dardo de mar flores, asegura que le da exactamente igual: "No va conmigo, paso, que cada uno ponga lo que quiera". "Yo no tengo nada que decir con el tema madre e hijo. Si ella no se quiere pronunciar públicamente, ya lo ha hecho en privado y con eso me quedo. La reacción fue buena, conmigo es buenísima. No voy a contar lo que me ha dicho, si no ya lo habría contado ella", ha zanjado sobre el asunto, quitándole hierro al zasca que publicó su suegra horas antes de la entrevista de Terelu en "¡De viernes!". Sobre la reacción de su padre, Alejandro Rubio, la nieta de María Teresa Campos tampoco ha querido pronunciarse y ha decidido guardar silencio absoluto.

Muy criticada estos días

Voy a decir lo que me apetece. Nunca he vendido mi vida en exclusiva, no voy a vivir de las exclusivas, así de claro. Todo lo que pueda ocultar de mi vida privada lo hago y lo hacemos", ha explicado sobre su decisión. "Lo que quería hacer era darlo de una forma bonita. No hemos cobrado ese dinero, son cifras... Ni de lejos. Esto no ha sido por dinero, aunque está claro que he cobrado, pero no ha sido por dinero. Podría haber hecho tantas cosas por dinero... No sabes cuántas. Gracias a dios tengo mucho trabajo", ha desvelado sobre el motivo por el que decidieron vender el embarazo. "Antes de que cualquiera de los compañeros se enterara,... Me he planteado tantas cosas Sandra. Simplemente tomamos una decisión, se hablaron las cosas, fueron unas fotos muy bonitas y una forma muy bonita de hacerlo. Lo vuelvo a decir: no voy a vivir de las exclusivas", ha declarado, cansada de los comentarios que ha recibido toda la semana.. "Estos compañeros que hablan sobre mí se han creado una imagen que no tiene nada que ver conmigo. No me representa nada todo lo que dicen de mi. Como nunca he dejado que se me conozca..." , ha expresado Alejandra.