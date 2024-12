Alejandro Nieto ("Supervivientes") sufre un aparatoso accidente y muestra las secuelas

Alejandro Nieto es uno de los rostros más conocidos de la televisión. Comenzó su andadura en los platós de Telecinco de la mano del programa de citas “Mujeres y hombres y viceversa”, pero no tardó en convertirse en carne de reality show. Ha pasado hasta en dos ocasiones por “Supervivientes”, alzándose en una de ellas como ganador. Además, se ha consagrado como influencer con más de 250.000 seguidores en su perfil de Instagram, y con ellos acaba de compartir el aparatoso accidente que ha sufrido mientras circulaba en bicicleta por la naturaleza.

Amante del deporte, Nieto realiza este tipo de rutas con frecuencia, pero en esta ocasión ha tenido la mala suerte de terminar en el suelo. Tal y como él mismo narra en sus redes sociales, se percató de la presencia de un barranco al final del camino y se vio obligado a frenar de golpe a una velocidad considerable. La bicicleta volcó sobre la rueda delantera y él salió disparado, aterrizando sobre un montón de piedras.

“Tengo un dolor…”, se quejaba Nieto ante sus seguidores, mostrando las heridas que ha sufrido en las piernas. Sin embargo, es su cuello lo que más se ha visto resentido, llegando incluso a tener que tumbarse para reponerse. “El rasguño no es nada, es el golpetazo con una piedra en el cuello y el hombro. Cuando llegué a casa tuve que irme a la cama porque no me encontraba bien... Terminamos bien el año, caramba”, explicaba.

Alejandro Nieto sufre un accidente de bicicleta Redes sociales

Por fortuna, todo quedó en un susto y poco después Nieto publicó una fotografía del gimnasio en el que se encontraba, aclarando así que ya se encontraba lo suficientemente bien como para retomar el ejercicio.

Afectado por la DANA

Recientemente, Nieto también publicó en sus redes sociales otro de lo mayores retos a los que se ha enfrentado. Desde hace tiempo vive con su pareja, Tania Medina, en Cádiz, una de las zonas más afectadas por la pasada DANA. Su casa, como la de otros muchos vecinos, quedó inundada a consecuencia de las fuertes lluvias.

“Se nos ha inundado la casa entera, el Puerto está fatal. Ha sido muy doloroso verla así, nuestro hogar… pero peor me he sentido al recordar que hay personas desaparecidas o que han perdido sus casas o su vida”, dijo ella en Instagram.

Alejandro Nieto, achicando agua Instagram

Por fortuna, solo tuvieron que lamentar daños materiales y ni ellos ni el hijo pequeño de Nieto, fruto de una relación anterior a Tania, sufrieron daño alguno.