Alessandro Lequio arremete contra Montoya y cuenta la verdad de su enfado en "Supervivientes": "Es un niñato"

“Supervivientes” llegó a su fin la semana pasada con Borja González alzándose ganador. Fue la última vez que Montoya, otro rostro destacado del concurso, se dejó ver en la pequeña pantalla, puesto que no se presentó en el debate final del concurso. Algunos apuntaban a posibles discrepancias de la dirección como el motivo de su baja, pero Carlos Sobera explicó que se debía solo a razones médicas.

“Montoya no está aquí con nosotros porque, tal y como habéis podido ver todos, concretamente el pasado jueves, no fue una noche fácil para él. Tampoco lo han sido los últimos meses, porque ha encadenado dos realities: 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. Las dos han sido experiencias muy importantes en su vida, pero que también le han requerido un alto grado de exigencia y de implicación emocional. Por recomendación médica, Montoya se encuentra en su casa, descansando”, indicó el presentador.

La verdad del enfado de Montoya en "Supervivientes"

Aun así, su relación con Anita continuó siendo una parte fundamental del contenido del debate, y aunque en Honduras protagonizaron una fogosa reconciliación, la catalana asegura que desde que regresaron a España apenas han vuelto a tener contacto: “Me bloqueó nada más salir... le intenté llamar al día siguiente y tampoco me lo cogió. Le quería decir que no estaba orgullosa de todo lo que le están diciendo por redes sociales. No quiero que le hagan daño, a pesar de que cada uno tiene su opinión”.

Por lo visto, Montoya está enfadado porque su ex aireó detalles sobre su encuentro íntimo en público. Una muestra de pudor por parte del sevillano que sorprende a Alessandro Lequio, teniendo en cuenta sus orígenes televisivos.

“Que tú vienes de un programa en el que la clave está en que te vean manteniendo relaciones sexuales. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De verdad? ¿De verdad se avergüenza porque la otra (Anita) dijo eso? ¿Pero te has olvidado de dónde has estado dos meses antes?”, ha comentado en “Vamos a ver”, en referencia a “La isla de las tentaciones”, donde Montoya participó.

Alessandro Lequio en "Vamos a ver" Telecinco

Bajo el punto de vista del italiano, el enfado de Montoya con Anita y su posible descontento con la dirección del programa tienen el mismo origen: su supuesto mal perder. “Yo creo que la raíz de todos los problemas es que este señor no ganó el reality. Creo que esa es la clave. Creo que se ha sentido fuera de combate (...) Por cierto, quiero decir una cosa más. Lo de bloquear a una persona es de niñatos. Si tú no quieres hablar con una persona a la que conoces, al menos ten la gallardía de decírselo a la cara”.