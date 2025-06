Detenido por amenazar de muerte a Alice Campello y Morata: “Voy a matar a tu marido y los niños con mis propias manos”

Alice Campello y Álvaro Morata ya respiran tranquilos. Al menos un poco más. Y es que llevan muchos años siendo víctimas de crueles críticas en redes sociales y, lo que es peor, terroríficas amenazas de muerte que ponen en jaque no solo a ellos, sino también a sus cuatro hijos. Un delito que no dudaron en poner en conocimiento de la policía, así como de sus seguidores. Ahora, por fin su batalla ha dado sus frutos y se ha detenido al joven que detallaba cómo pensaba matar a la familia al completo con sus propias manos. El chico tiene tan solo 19 años. No le salió bien su estrategia con la policía.

Álvaro Morata siempre ha convivido con las críticas. Por un lado, le llegaban por su desempeño en los terrenos de juego en su faceta como futbolista. Por todo, por sus relaciones, como así recordaba María Pombo que ya sucedía cuando estaban juntos, antes de la llegada de Alice Campello, la madre de sus cuatro hijos. Pero la cosa se ha desmadrado en los últimos tiempos, después de que él confesase incluso que cayó en una profunda depresión por la presión que sentía. Ahora vuelve a ser diana incluso de amenazas de muerte, después de fallar un penalti en la final de la Liga de Naciones, que dio la victoria a Portugal. La policía ya ha actuado.

Detenido un joven de 19 años por amenazar a Morata y su familia

Alice Campello quiso salir en defensa de su marido y dejar constancia pública de los graves mensajes que recibía de manera recurrente. No estaba dispuesta a acostumbrarse a ser víctima de un delito de amenazas de muerte, aunque ya se había amoldado a ser diana de insultos casi a diario. Pero se habían sobrepasado todos los límites cuando leyó un mensaje que le puso los pelos de punta: “Voy a matar a tu marido, a los niños igual, los voy a matar con mis propias manos”.

Álvaro Morata y Alice Campello Gtres

El responsable de tan desagradable mensaje ya ha sido detenido, tal y como han informado desde ‘Diario Sur’. La Policía Nacional ha dado caza en Málaga al joven de 19 años que habría escrito tan macabro mensaje a la empresaria italiana, molesto por el error de cálculos con el balón de su marido en la final de la Liga de Naciones. Pero lo curioso del asunto también radica en cómo le han descubierto.

Alice Campello publicó el amenazante mensaje en sus redes sociales ante los ojos del mundo. El autor corrió a la comisaría a denunciar que un hacker le había robado sus redes sociales y había escrito tales amenazas en su nombre. No coló, pues las incongruencias en su testimonio frente a la policía no hacían más que señalarle. Los agentes de la Sección de Ciberdelincuencia no creyeron en su coartada para desvincularse de las acusaciones y finalmente las evidencias cayeron por su propio peso. Le requisaron el móvil y comprobaron que él había escrito esta amenaza de muerte tan desagradable y que puso los pelos de punta a Álvaro Morata y su familia. Ahora respiran tranquilos al saber que el delincuente ya está detenido.