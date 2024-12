Los amores de María José Suárez antes de Iker Casillas

Esta semana María José Suárez vuelve a las portadas del corazón tras ser "pillada" en Madrid junto a Íker Casillas. De confirmarse la relación, se trataría de la primera de la modelo tras su sonora ruptura, el pasado verano, con el jinete Álvaro Muñoz Escassi. Con él mantuvo una relación de tres años que llegó al punto máximo de exposición con la participación del jinete en MasterChef Celebrity.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez Gtres

Si algo caracteriza a la ex Miss España es su discreción. Poco amante de airear sus relaciones, ha sido siempre objeto de la prensa del corazón tras proclamarse ganadora del mencionado certamen de belleza en 1996.

María José Suárez y Jordi Nieto Gtres

Antes de Escassi, María José Suárez estuvo casada con el empresario Jordi Nieto, padre de su hijo Elías. El nacimiento del pequeño fue el sueño cumplido de la modelo y uno de los días más felices de su vida. Él es, a día de hoy, su máxima prioridad. Junto a Nieto se trasladó a vivir en República Dominicana. Su ruptura se produjo en junio de 2021.Ella misma lo explicaba en "¡Hola!" al mes siguiente: "Fue el verano pasado cuando hablamos por primera vez de separarnos. Nos dimos un tiempo, me vine a España un mes sola con el niño y, al final, decidimos darnos una nueva oportunidad. Funcionó hasta Semana Santa, que volvimos a estar en crisis y decidimos que lo mejor era separarnos". Una ruptura cordial, de la que no se conocieron los motivos pero en la que "no ha habido terceras personas", tal y como ella confesó.

María José Suárez se reencuentra con su ex, Javier Lorenzana, en el AVE Instagram

Antes de su matrimonio, Suárez mantuvo un breve romance con un ingeniero austriaco. Después llegaría a su vida el modelo gaditano Javier Lorenzana, con el que mantuvo un romance de ida y vuelta.

María José Suárez y Feliciano López, hace dos años en Ibiza larazon

Antes que Jordi Nieto, su relación más importante fue la que mantuvo con Feliciano López. Estuvieron cuatro años, con idas y venidas, y la modelo perdió el bebé que esperaba, lo que supuso para ella un golpe durísimo. Aunque la pareja rompió en no muy buenos términos, ahora Suárez asegura que mantiene muy buena relación con el extenista y su esposa, Sandra Gago.