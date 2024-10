El inesperado reencuentro de María José Suárez en el AVE con su ex: "Menos mal que ya nos llevamos bien"

María José Suárez ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la crónica social de nuestro país de este verano por su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, con el que vivió uno de los culebrones que más ha dado de qué hablar de los últimos meses. Desde que se separó del jinete, a la modelo no se le conoce un nuevo amor y se encuentra disfrutando de su nueva condición como soltera, centrada en su trabajo, en los suyos y en ella misma.

La cierto es que Escassi ha sido su última pareja pero, anteriormente, la sevillana ha tenido otras mediáticas relaciones, como con Feliciano López, Javier Lorenzana o Jordi Nieto, con el que pasó por el altar y con el que formó una familia, el hombre más importante de su vida. Salvo con el jinete, María José Suárez se lleva bien con sus otras exparejas y mantiene una relación cordial con otros, tal y como ella misma ha explicado en más de una ocasión. De hecho, su exmarido y padre de su hijo ha sido uno de sus mayores apoyos durante su ruptura con Escassi.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez durante la presentación de "Famos 2020" GTRES

Por este motivo, María José Suárez no tiene ningún problema ni inconveniente en coincidir con ninguna de sus anteriores conquistas sentimentales y hoy, casualmente, le ha tocado compartir vagón en el AVE con Javier Lorenzana, con el que vivió un intenso romance durante unos meses. Finalmente, su noviazgo no cuajó. "Llevábamos poco tiempo, las personas están para conocerse y en esta ocasión no ha funcionado y ya está", explicó en su día la modelo sobre los motivos por los que habían tomado caminos separados.

María José Suárez se reencuentra con su ex, Javier Lorenzana, en el AVE Instagram

"Llegar al AVE y que te toque asiento 9B y a tu ex 9C es fantasía. Menos mal que ya nos llevamos bien", ha escrito María José Suárez junto a un selfie con Javier Lorenza en el tren, en la que aparecen de lo más sonrientes, en un story de Instagram, inmortalizando la inesperada casualidad. Parece ser que este encuentro fortuito les ha hecho ilusión a ambos y seguro que habrán aprovechado este trayecto para ponerse al día, dejando a un lado las rencillas del pasado.