Anabel Pantoja presume de curvas y responde a sus haters: "No me privo de vestir como me apetece"

Anabel Pantoja es una de las influencer más importantes de nuestro país y puede presumir de ser una de las famosas que más seguidores tiene en Instagram. La sobrina de la tonadillera, más allá de su faceta como colaboradora de televisión, acumula más de 3 millones de followers en esta red social y cuenta con una gran legión de fans. Sin lugar a dudas, uno de sus mayores atractivos en redes ha sido su naturalidad y espontaneidad, siendo en una de las abanderadas del movimiento body postive en nuestro país por mostrarse sin complejos en Instagram.

Anabel Pantoja responde a sus haters

A pesar de los numerosos comentarios negativos que recibe por su físico, a Anabel Pantoja no le afectan en absoluto los insultos y no ha dejado que nada ni nadie le condicione a la hora de vestirse, presumiendo con orgullo su cuerpo. En esta última ocasión, la influencer ha compartido en Instagram un vídeo con cuatro looks veraniegos y ha respondido a los que la criticar por su peso.

"Ahora tengo la 44 y pretendo tener alguna menos después de dar a luz, pero mientras no me privo de vestir como me apetece para este verano", ha escrito en la publicación. Horas después, tras los comentarios recibidos, ha compartido un story, mostrándose mucho más tajante con sus haters. "Aunque también algunos dudan de que sea la 44, no tendría ni el más mínimo problema de poner 52. Así que iros a comer pimientos fritos con huevo, que están tela de buenos", ha sentenciado Anabel.

Expone a sus haters

No es la primera vez que estalla en redes por los insultos recibidos. De hecho, hace tan solo 4 días, expuso en un vídeo los insultos más recurrentes que recibe, desde "foca" a "gorda".

A pesar del odio, Anabel Pantoja se toma con humor las críticas y se ríe de la situación en Instagram. Su actitud y la forma con la que afronta estas situaciones siempre es muy aplaudida por sus más de 3 millones de seguidores en redes.