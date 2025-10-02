Andrés Pajares reaparece "protegido" por su mujer, Juani, tras las polémicas declaraciones de su hijo Andrés Burguera

Alejado de las polémicas familiares que protagonizó hace años por su enfrentamiento con su exmujer, Conchi Alonso, y con sus hijos Andrés Burguera y Mari Cielo Pajares, Andrés Pajares ha visto alterada la apacible vida de la que disfruta en Madrid con su mujer Juana Gil -su secretaria, con la que se dio el 'sí quiero' en 2019 tras una discreta y breve relación que muchos creían que era tan solo profesional- con la reaparición mediática de su familia.

Tras ser fotografiado con un llamativo cambio físico en el Parque del Retiro de Madrid, el primogénito del actor se sentaba en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para sincerarse sobre la distante relación que tiene en la actualidad con su padre, culpando directamente a Juani de haber apartado a Pajares de sus seres queridos, asegurando que está tan volcado en su mujer que apenas tendría contacto ni con él ni con sus hermanas Mari Cielo y Eva (fruto de una relación extramatrimonial del cómico). Días después, era su exmujer Chonchi Alonso -madre de Mari Cielo- la que rompía su silencio en el programa de Antena 3, apuntando visiblemente indignada que tanto Andrés como Andresín son "mentirosos patológicos".

Haciendo oídos sordos a las declaraciones de su expareja y de su hijo, Pajares ha reaparecido junto a Juana en el estreno de la nueva obra teatral de su amigo Manolo Medina, 'Dos hombres solos. Sin punto com ni na' en el madrileño teatro Amaya y, de lo más sonriente, ha posado ante las cámaras derrochando complicidad con su mujer. Algo que ha cambiado cuando la prensa le ha preguntado por las declaraciones de Andresín sobre su distanciamiento por culpa de Juana. Muy serio y 'escoltado' en todo momento por su esposa, el actor ha evitado contestar a su hijo, siendo la exsecretaria la que ha tomado la palabra para dejar claro que esta polémica no les ha afectado y que Andrés se encuentra "muy bien, si ya lo habéis visto".

Ante la insistencia del reportero, el humorista ha acabado por romper su silencio para pedir que le dejasen en paz: "Estoy muy bien, ¿no me ves? Haz el favor, eh", mientras su mujer ha insistido en que están "muy bien" a pesar de no querer responder al hijo del actor y de admitir que le estaban incomodando las preguntas.