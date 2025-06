Àngel Llàcer: "En ocasiones no puedes reprimir las lágrimas"

Superada la enfermedad que estuvo a punto de acabar con su vida, Ángel Llacer afronta con total optimismo el futuro. Hace unos días recibió el Premio Diversa, que reconoce a referentes del colectivo LGTBI, por su compromiso con la representación diversa en el mundo del espectáculo.

El jurado de “Tu cara me suena” nos adelanta que “el año que viene me veréis en el musical “El principito”. Tengo muchas ganas de hacer cosas, porque he pasado por un periodo muy convulso por culpa de mi enfermedad. Ahora me siento muy feliz, lo peor queda atrás y estoy muy contento y animado, a veces hay que pasar por situaciones difíciles para apreciar mejor las pequeñas cosas.”

Y para cuidarse más…

Sí, antes estaba más revolucionado, vivía la vida demasiado deprisa. Hoy me tomo todo con más calma, ya no “corro” tanto, camino.

También elige con más tiento sus trabajos.

Efectivamente, trabajo menos, valoro más la calidad que la cantidad. Y me siento más tranquilo. Lo de “El principito” se representará en Barcelona, llevo años con este musical que es muy bien acogido por el público. Y estaré igualmente en la próxima temporada de “Tu cara me suena”.

Tiene la sensibilidad a flor de piel. Le hemos visto llorar en el plato tras ver una actuación…

Es que el arte emociona y en ocasiones no puedes reprimir las lágrimas.

Ángel Llácer en 'Tu cara me suena' Atresmedia

Lo pasó muy mal.

Estuve tan enfermo que hasta renuncié a vivir. Llego un momento en el que pensé que me iba de este mundo, afortunadamente, pude superarlo y la vida me ha dado una segunda oportunidad. Tengo muchísimas ganas de vivir.

¿Qué valoración hace de la actual temporada de “Tu cara me suena”?

Muy positiva, hay concursantes muy buenos.

Con Chenoa, su compañera en el jurado, tiene una complicidad muy especial.

Es que llevamos muchos años trabajando juntos y nos entendemos muy bien. Pero la verdad es que tengo feeling con todos.

La enfermedad por la que estuvo a punto de perder la vida Àngel Llàcer es la fascitis necrosante, una rara pero grave infección bacteriana que provoca la destrucción rápida de tejidos blandos, incluyendo la fascia, que es una capa de tejido que envuelve músculos, nervios, grasa y vasos sanguíneos. Esta condición es comúnmente conocida como "bacteria devoradora de carne" por su capacidad de destruir los tejidos en un corto período de tiempo.