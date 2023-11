Yusan Acha, íntimo de María Teresa Campos, responde a Edmundo: “Yo no lo he entendido”

Yusan Acha Frías es un director de talentos con una gran vocación por el mundo de la televisión. Ha destacado con proyectos como el extinto ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, último espacio en el que María Teresa Campos trabajó. Ha desarrollado fuertes lazos con la familia Campos, pero en especial era un gran confidente paraMaría Teresa, a la que solía ir a visitar regularmente. Actualmente está en la junta directiva de la Academia de la Televisión, que organizó el pasado lunes la entrega de los Premios Talento 2023. En este espacio, pese a que es una persona reservada en el plano personal, ha dedicado unas palabras sobre las declaraciones que Edmundo Arrocet está dando en los últimos meses.

“De Edmundo solo te voy a decir que no creo que fue desafortunado, que él sabe cómo era Teresa y que hablar al mes del fallecimiento cuando ella no puede responder, yo creo que no lo debería de haber hecho, yo no lo he entendido”, empezaba hablando sobre el humorista peruano.

Edmundo Arrocet Gtres

Lo cierto es que como amigo de la presentadora pudo presenciar en primera fila la relación que mantuvo con Bigote Arrocet y aunque terminó de una manera complicada, no le cabe duda de que hubo amor entre ambos, al menos durante los primeros años: “Yo creo que él también. Al principio, por lo menos, que fue cuando más los conocí, a él sobre todo, creo que sí”. Sin embargo, en los últimos momentos de la relación que mantuvieron los dos fueron muy duros para la presentadora “es cierto, sí, ella dejaba mensajes y cuando no tenía respuesta ella lo pasaba muy mal”.

“Teresa siempre decía que lo importante en la tele es el buen gusto, yo diría que en la vida también. Hay que tener buen gusto para todo”, atacaba de este modo la inoportuna actuación del humorista considerando que María Teresa Campos no se merece que traten así su recuerdo.