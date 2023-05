Antonio Gala, el escritor que tuvo como musa a Concha Velasco

Este domingo 28 de mayo fallecía uno de los dramaturgos, novelistas y poetas más queridos en nuestro país a la edad de 92 años. Nacido en Brazatortas, Ciudad Real, Antonio Gala nunca se casó ni tuvo hijos. De hecho, en el documental ‘Figuración con paisaje’ dejaba muy claro cuál era su única herencia: “Mi único hijo verdadero, lo más consecuente conmigo mismo, es la Fundación”. Una fundación para jóvenes creadores ubicada en Córdoba a la que el escritor dedicó gran parte de su vida.

Precisamente, será en el salón de actos de la Fundación Antonio Gala donde se instalará este lunes su capilla ardiente de 10 a 17 horas. Y es que a pesar de haber nacido en otra provincia, el autor siempre se sintió hijo adoptivo de Córdoba, donde pasó la mayor parte de su tiempo y desarrolló gran parte de su obra.

Muere Antonio Gala Archivo

En julio de 2011, a sus 74 años, el propio Gala comunicaba en la columna que escribía en el periódico ‘El Mundo’ que padecía cáncer. "La enfermedad es un camino incómodo, que lleva o no a la muerte con o sin rapidez. Ahora padezco un cáncer de difícil extirpación. Y estoy sometido, para tratar de librarme, a un largo puteo”, señalaba en referencia a la quimioterapia y la radioterapia. “Hubiera preferido el quirófano como tajante campo de batalla. Trataré, con todo, de defraudar a la muerte una vez más: la última", decía.

Y tanto si la defraudó porque a pesar de que, a finales de ese mismo año, el autor de “La pasión turca” le pedía al 2012 “no vivirlo entero”, si no morir “cómoda y alegremente” antes de que terminara, el escritor no solo lo superó sino que comunicó en 2015 que había sido declarado “libre” del cáncer de colon que padecía. No sin antes haber bromeado con la enfermedad que estuvo padeciendo durante tantos años.

Y es que su cercanía y buen humor hicieron que a Antonio Gala no le faltaran buenos amigos. Una de las personas más cercanas al escritor fue la actriz Concha Velasco. A él, decía ella en una entrevista en 2019, le debía las mejores obras de su vida. “Le enfada que diga que soy su musa, pero he estrenado seis obras suyas, dos musicales y cuatro dramáticas”, explicaba en ‘El día de Córdoba’. Además, en una ocasión aseguró que Antonio tardaba en querer a la gente porque era “muy frágil”.

Concha Velasco Cristina Bejarano

“Los genios, y Antonio Gala lo es, al tener curiosidad por la vida y escribir sobre la vida, son muy tímidos y muy frágiles. Entonces, se disfrazan con una coraza de distancia, pero, cuando traspasas eso, entonces es el amigo leal y fiel, para siempre”, decía Concha en ‘Diario Córdoba’.

Gala estudió Derecho y Filosofía y Letras en Sevilla, Ciencias Políticas y Económicas en Madrid y se doctoró en Derecho. Comenzó a escribir desde niño y a pesar de su extensa carrera, reconoció que, una vez fallecido, no le importaba no ser recordado. “Querría que lo que yo he hecho le sirviese a alguien, aunque no supiese de dónde viene ni quién lo dijo. Y que si se me recuerda lo hagan con cariño, que sepan que yo he amado. No he hecho otra cosa, no recuerdo haber odiado a nadie”, aseguró.