Antonio Montero atiza a sus excompañeros de "Sálvame": "Belén Esteban me ha decepcionado muchísimo"

Antonio Montero se ha sentado en el podcast " Chico de revista" presentador por el reportero Arnau Martínez. El paparazzi, sin pelos en la lengua, ha cargado duramente contra algunos de sus excompañeros de "Sálvame".

Muy sincero, el colaborador de "¡De Viernes!" ha señalado cuál fue uno de los motivos que provocó el final del programa. "Para mí "Sálvame" se degeneró bastante, sí. Yo creo que se equivocaron completamente con el tema del conflicto de Antonio David, creo que fue un punto definitivo que marcó el camino de todo y que yo a la productora se lo dije", ha expresado Montero.

Antonio Montero atiza a Belén Esteban, María Patiño y Lydia Lozano

El paparazzi ha confesado a Arnau Martínez "no haberse sentido querido" en "Sálvame" y no ha dudado en hablar sin tapujos sobre algunas de sus excompañeras. "Lydia está dolida porque la desenmascaré. Y a mí me da igual, pero ella lo sabe. Ella sabe mejor que nadie su vida. Lydia cuando yo la conocí era una motorista que llevaba los reportajes a la revista porque en aquella época había que hacer cola en las revistas para vender unas fotos", ha declarado el colaborador de Telecinco." A mí me da igual que Lydia se enfade... Yo no necesito a Lydia para nada en mi vida ni ella me necesita a mí tampoco".

Antonio Montero ha ido un paso más allá y ha cargado duramente contra Belén Esteban y María Patiño." Felicité a todos el día que empezaban el programa. Todos me contestaron excepto Belén Esteban que ni siquiera me dijo gracias ni nada. Belén Esteban... que tendría mucho que hablar yo de Belén Esteban", ha desvelado el paparazzi. Y ha añadido sobre la de San Blas: "Cosas bastante malas. A mí me ha decepcionado muchísimo, me ha intentado hacer la vida… en vez de ayudarme, más difícil y me ha hecho putadas que tengo pruebas para demostrarlo".

"La otra persona curiosa fue María Patiño que le puse un mensaje dándole la enhorabuena y felicidades y deseándole lo mejor y tal, y me dijo: "ah, gracias". Y ya. Curiosamente también van diciendo cosas de mí. No sé, yo les veo un poco reventados, sinceramente", ha declarado sobre la presentadora de "Ni que fuéramos Shhh" y sus excompañeros.

Montero, muy dolido tras la muerte de Jimmy Giménez-Arnau

"Yo sé que María hizo una cosa bastante fea, y creo que Belén metió cizaña cuando murió Jimmy Jiménez-Arnau. Poco menos que decían que iba yo ahí por un minuto de gloria o no sé qué gilipollez, cuando Jimmy era mi amigo. Yo tenía bastantes razones para ir a darle un beso a la mujer de Jimmy. Pero bueno, es que eso me da hasta pena, por su parte. Cree el ladrón que todos son de su condición", ha sentenciado Montero sobre el asunto.