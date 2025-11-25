Kiko Rivera estalla tras pillarle besándose con su nueva ilusión: "Soy una persona soltera y puedo relacionarme libremente"

Kiko Rivera está reformulando su vida, ahora que Irene Rosales ha salido de la ecuación. El pasado mes de agosto confirmó su fracaso matrimonial, después de once años de relación y dos hijas en común. No lo quiere encajar como un revés, aunque duela. Prefiere entenderlo como una oportunidad para ambos para ser felices y volver a encontrar el amor. La influencer lo logró en tiempo record, pues al día siguiente de salir la noticia de su ruptura ella ya estaba cenando en un restaurante con Guillermo, quien luego fue anunciado como su novio oficial. Ahora es el Dj quien está dando pasos al frente con un supuesto nuevo amor.

Y decimos supuesto, pues él aún se resiste a poner etiqueta a lo que está creando junto a una nueva joven. Una con la que se está dejando ver mucho por las calles de Sevilla, entre citas en restaurantes, compras navideñas y también largas sesiones de intimidad en casa. Algo que ha terminado llamando la atención de los paparazzi, que han seguido sus pasos y han terminado por lanzarlo a la primera plana del kiosco rosa. Así sucederá de nuevo este miércoles desde la portada de ‘Lecturas’, que llevan en exclusiva una nueva cita en la que incluso hubo besos de pasión.

Kiko Rivera, entre besos y arrumacos con su nuevo amor

“No estoy cerrado al amor, pero no tengo ganas. Tengo ganas de experimentar, estar con mis hijos al cien por cien, hablar conmigo mismo, salir con mis amigos… estoy viviendo un momento único. Soy completamente feliz”, aseguraba el Dj en su entrevista en ‘De viernes’. Sin embargo, días después aparecieron las primeras fotos de sus quedadas con una joven, de compras navideñas para decorar su hogar, donde pasaron toda la tarde juntos. Al interior no llegaban las cámaras y no se sabe qué sucedió, como tampoco al interior del restaurante donde saciaron su apetito días después y donde se asegura que hubo besos.

Kiko Rivera Gtres

La nueva cita de Kiko Rivera con su “nueva ilusión” llegarán este miércoles al kiosco. En un principio se la identificó como una policía, pero Luis Pliego detalla ahora que “es ingeniera y tiene dos títulos universitarios”. Están dando los primeros pasos como pareja, sentando las bases para conocerse mejor. Esto incluye citas en las que estrechar lazos y pasarlo bien. La última que han protagonizado también ha terminado cayendo en el objetivo de los paparazzi y el director de ‘Lecturas’ cuenta todos los detalles.

“Llegaron al restaurante Casa María de Sevilla y estuvieron cinco horas comiendo”, asegura el periodista para contextualizar las fotografías que lleva en exclusiva en ventana en su portada. Kiko Rivera y quien asegura que podría ser su nueva novia alargaron mucho la sobremesa. Estaban tan cómodos que no miraron el reloj. Cuando vieron que caía la luz del sol, pusieron rumbo a la casa de él, donde remataron la jornada. Eso sí, no se han publicado imágenes de muestras de cariño en público, aunque sí se asegura que se produjeron besos en el interior del local. Estas no podrían publicarse sin entrar en conflictos legales.

Pero, harto de los dimes y diretes, Kiko Rivera ha emitido un comunicado aclarando los rumores: “En los últimos días se me ha vinculado públicamente con distintas personas que son completamente ajenas a los medios de comunicación. Quiero aclarar que soy una persona soltera y, como cualquier ciudadano en mi situación, puedo relacionarme libremente dentro de mi vida privada. Mediante este comunicado, notifico formalmente que cualquier medio de comunicación, plataforma o individuo que exponga la identidad, rostro o aspectos personales de las personas que me acompañen –las cuales no son figuras públicas- o que difundan información sobre su vida privada sin su consentimiento expreso, estará incurriendo en una vulneración de derechos fundamentales vinculados a la intimidad y la protección de datos”.