De Antonio Resines a Vicente del Boque: numerosos rostros conocidos acompañan a la familia Gento Llorente en la presentación de "Gento Real", la biografía de Paco Gento

Esta noche se ha presentado oficialmente el libro "Gento Real", de la editorial geoPlaneta, la biografía definitiva de la leyenda del Real Madrid Paco Gento, en el Hotel Wellington de la capital. Numerosos rostros conocidos del mundo del fútbol y del deporte han acompañado a José Luis Llorente Gento, sobrino del galáctico y autor del libro, y a casi toda la familia al completo en este homenaje al cántabro, a punto de cumplirse tres años de su muerte. La reunión, organizada por el conocido empresario Ricky Castellanos, ha sido uno de las últimos eventos de este 2024.

Presentación del libro "Gento Real" Kiko Huesca Agencia EFE

Vicente del Bosque, José Antonio Martín "Petón", Raúl Martín Presa, Paco Llorente, Iván Helguera o Karanka han sido algunos de los celebrities que han asistido a la velada.

Junto a ellos, Antonio Resines, Millán Salcedo, Carlos Sobera, Perico Delgado, Juande Ramos, Ortega Cano, Poty Castillo, Tomás Roncero, Juan José Ballesta, Bigote Arrocet o Rancanpino Chico,Sergio Sauca o Pipi Estrada, entre otros.

Un retrato de la época

José Luis Llorente, sobrino de Gento y exjugador de baloncesto profesional, es el autor de "Gento Real", un libro sobre el mejor extremo derecho del mundo que va más allá de la biografía de Paco Gento, el único futbolista de la historia que ha ganado seis Copas de Europa. "Aunque hay que catalogarlo en alguna categoría al uso, Paco no quería una biografía como tal, le parecía innecesario. Para no traicionarle, lo que he hecho ha sido un mimbre de crónicas, del nacimiento del Real Madrid, de aquellos directivos que tenían, de los grandes equipos de los jugadores... También es una crónica de la España de la época. En otro plano, sería una crónica familiar con Paco Gento como hilo conductor, como protagonista", explica José Luis Llorente a LA RAZÓN.

El libro salió a la venta hace nueve meses, pero no ha sido hasta ahora cuando lo han presentado en sociedad porque "no es fácil reunir a todas las personas y cuadrar todas las agendas. La idea también es hacer un homenajear Paco Gento a través del libro, a sus compañeros y al fútbol de la época de los años 50 y 60".

A diferencia que otros escritos sobre Gento, el libro de José Luis ahonda en la historia familiar del futbolista y en el contexto histórico de la época, y nadie mejor que su sobrino para escribir el libro. "He hecho mucha investigación con prensa de la época de los años 50, tanto nacional como internacional, y la he ido tejiendo junto a la experiencia personal. Tuve la suerte de convivir muchísimo tiempo con él y con sus hermanos, que también fueron futbolistas. Cuento cosas que tuvieron que ver en la conformación de su carácter y su trayectoria deportiva”. Para José Luis ha sido un arduo trabajo de más de dos años y medio de recopilar información en el que, además de haber leído mucha hemeroteca, también ha hecho un gran ejercicio de reflexión personal. “Uno tiene escondidas en la memoria pequeñas cosas. Ha sido un viaje en el que he tenido que ir excavando, una especie de introspección. También he hablado con mucha gente de su entorno de la época, del pueblo en el que nació, de los equipos en los que empezó a jugar", desvela Llorente Gento.

Paco Gento con las seis copas de Europa que ganó RP GTRES

Su familia está muy contenta y satisfecha con el libro porque "he contado cosas que entre ellos no sabían. Con el tiempo se borran ciertos recuerdos y no todos han estado presentes en algunas cosas que han ocurrido. Les ha parecido un retrato muy fiel de lo que era Paco y les ha gustado mucho que hablase con sus compañeros, que hiciera una crónica del Real Madrid. Es muy sorprendente, hay muchas cosas que llaman la atención, como la relación que tenían con los rivales, era mucho más cercana a la que hay ahora. Jugadores históricos como Eusebio, estaban unidos y tenían hermanamiento con Di Stefano o Gento. Prevalecía la admiración de unos y otros. Todos habían tenido una infancia muy compleja, venían de familias muy humildes porque la mayoría de la población tenía otras necesidades. No hay que olvidar que tanto en España como en el resto de Europa había ambientes de posguerra. Este contexto histórico hizo caracteres especiales, personas muy aferradas a la realidad, como una educación férrea, unos valores muy cimentados en el esfuerzo, la honradez... Y esto es lo que he querido transmitir en el libro".

Paco Gento, el único jugador que ha ganado seis Copas de Europa. Fernando Alvarado Agencia EFE

Paco Gento falleció el 18 de enero de 2022 a los 88 años. A punto de cumplirse tres años del aniversario de su muerte, José Luis presentó "Gento Real" rodeado de sus familiares y grandes celebridades del mundo del deporte. Su sobrino está convencido de que a su tío le hubiera gustado mucho el libro, aunque "le producía bastante rubor que la gente hablase bien de él. Intentaba pasar lo más desapercibido posible todos los días, aunque todo el mundo del barrio sabía que era él. De esa forma se sentía protegido. Paco era muy cántabro y prudente. No tenía necesidad de contarle la vida a alguien que no fuese su amigo o con alguien de su entorno. Los cántabros te dan el corazón, pero no son especialmente abiertos".

José Luis Llorente Gento recuerda a su tío Paco como un "tío muy cariñoso. Le gustaban mucho los niños, tenía muchos detalles. Nosotros pasábamos las navidades en Madrid y teníamos unos regalos de Reyes magníficos. Era una persona muy cariñosa". Este libro, más allá de su memoria, es un homenaje al futbolista y a sus compañeros de la época, sobre la amistad entre rivales y la historia del Real Madrid.