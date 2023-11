Los artistas del momento nos revelan cuál fue su primer concierto

Los 40 Music Awards volvieron por todo lo alto. Artistas nacional e internacionales de la talla de Emilia. Aitana, Lola Índigo, David Bisbal, Dani Fernández, se congregaron en su cita anual con Los40 donde no faltaron las ganas, diversión, ilusión y sobre todo, mucha música.

En una gala como esta donde Manuel Turizo, Ozuna o Ana Mena lo dieron todo encima del escenario, regalando a sus miles de seguidores una actuación épica, nos preguntamos ¿Cuál fue el primer concierto al que asistieron? ¿guardarán un buen recuerdo de él? ¿Qué concierto ha sido el que más les ha marcado?

Aunque parezca mentira, muchos de los artistascoincidieron en el mismo concierto, y para muchos de ellos también fue el primer concierto de su vida. Por un lado tenemos los team Shakira, que nada más y nada menos que para dos artistas fue el primer concierto de su vida, Ana Guerra, que fue su regalo de comunión, y una joven Vicco que fue en 2009. Para la influencer Lola Lolita con tan sólo 2 años también fue su primera experiencia en las grandes salas, sin embargo, recuerda mucho más su primer concierto de David Bisbal, con el que ya ha hecho varios bailes por redes sociales.

El Canto del Loco ha significado para muchos un antes y un después en sus vidas, y como era de esperar, muchos de nuestros artistas han tenido la suerte de ir a sus conciertos, uno de ellos es el actor Patrick Criado "Fue la caña, además fue la época donde El Canto del Loco lo estaba petando y todos lo escuchábamos muchísimo". Y por otro lado, el cantante Nil Moliner, también asistió en el Palau Sant Jordi cuando tenía 12 o 13 años y lo recuerda "con muchísimo cariño".

Otro de los artistas que sonó mucho por los 2000 y que a día de hoy sigue siendo número uno en ventas es Melendi, al que la cantante Miriam Rodríguez fue a ver con tan sólo 7 con su familia en Coruña, e incluso para la cómica Ana Brito también fue de sus primeros conciertos.

Y para cerrar el círculo de los artistas míticos del 2000 que nos han regalado su música durante muchísimos años, Pereza, al que Andrés Koi tuvo la suerte de ver antes de que se separaran cuando tenía 13 años en las fiestas de Arganda: "¿Qué mensaje podemos sacara de esto? hay que ir a ver mucho a los grupos antes de que se separen, porque lamentablemente, pasa mucho"

En el panorama internacional también han sido varios los que han visto a sus artistas favoritos en sus giras por Europa. Por un lado tenemos a la influencer Dulceida que siendo muy pequeña vio a las Spice Girls: "Me llevaron mis padres, no quedaban entradas en el Palau Sant Jordi y lo vi súper lejos con prismáticos. Ese día, mis padres me llevaron a la puerta del hotel, y como yo era la niña más pequeña uno de seguridad me metió dentro y todas me abrazaron, menos Victoria que era mi favorita que no estaba. Fue increíble y fue un gran recuerdo de mi primer concierto".

Por otro lado Anna Padilla cree que uno de sus primeros conciertos fue uno de los Black Eyed Peas en Madrid, y uno de los conciertos más "random" que vivió, nos cuenta que fue con su madre Paz Padilla: "Fuimos a Las Vegas exclusivamente para ver a Pitbull, que a mi madre le encanta".

Y por supuesto, el grupo Rebelde también fue de los primeros conciertos para muchos, la influencer Marta Díaz fue cuando era muy pequeña, y para la cantante Ana Legazpi del grupo Marlena también fue su primer concierto, nos dice emocionada.

La artista internacional Emilia, que con sus últimos singles y colaboraciones está llegando a lo más alto de la música global, cree que su primer concierto fue para ver al gran Bruno Mars: "Fue a Buenos Aires y fue una autentica locura, no me lo podía creer. Estaba un poco lejos, pero igual pude escuchar su increíble voz".

Y finalmente, Ana Mena, quien se llevó el premio a Mejor Artista 2023 en los 40 Music Awards, fue a ver cuando era muy pequeña a José Mercé, aunque admite, uno de los conciertos que más ilusión le hizo fue ver a Justin Bieber en directo.

Grandes artistas del panorama nacional e internacional han marcado a jóvenescantantes que hoy en día están en lo más alto de la música, y dentro de unos años serán estos los que han marcado a los jóvenes talentos que emergerán en los próximos años. y tú ¿Cuál fue tú primer concierto?