Bárbara Rey, entre lágrimas y con las emociones a flor de piel en su regreso a los escenarios: "Gracias por tanto"

No está siendo una temporada fácil para Bárbara Rey. La guerra mediática con su hijo, Ángel Cristo Jr., la ha llevado a protagonizar titulares por razones que ella preferiría mantener en el entorno familiar, y las memorias en las que habla abiertamente de su affaire con don Juan Carlos I provocaron un terremoto nacional que la colocó en el centro del debate. En medio de este caos, ella encuentra consuelo en su hábitat natural, los escenarios.

La actriz aceptó concursar en el programa de Telecinco “Bailando con las estrellas”, retomando así una de sus facetas más artísticas. Por desgracia, su paso por el formato duró menos de lo esperado y tuvo que abandonar a consecuencia de un desgarro muscular que sufrió durante un ensayo.

Aun así, a sus 75 años, Bárbara parece empeñada en demostrar que está hecha de otra pasta y que, de momento, no se plantea dejar los escenarios. Este mismo fin de semana, durante la madrugada del domingo, atendió un bolo en una conocida sala de Madrid, donde se celebraba una fiesta para el colectivo LGBTIQ+.

Bárbara interpretó su tema más icónico, “Los hombres para mí”, una actuación de apenas cinco minutos pero que, sin embargo, provocó una enorme ovación entre el público. Los asistentes gritaban su nombre acompañado de alabanzas como “guapa” y “reina”, un apelativo cargado de doble sentido en el caso de la que fue amante del Rey Juan Carlos I.

La vedette se mostró muy emocionada y no pudo contener las lágrimas, agradeciendo al público la inmensa muestra de cariño con la que aplaudió su actuación. “Gracias por tanto. Soy tan feliz con vosotros, porque me hacéis sentir muy querida y valorada. Por eso siempre estaré a vuestro lado”, aseguró desde el escenario, reafirmando el apoyo al colectivo que siempre llevó por bandera, incluso cuando los tiempos no acompañaban.

La murciana intenta mantenerse al margen de las polémicas y escándalos en los que, muchas veces sin pretenderlo, se ve implicada. El último tiene que ver con otras memorias, las del Rey Juan Carlos I, que a lo largo de más de 500 páginas no hace mención alguna a Bárbara.

Un olvido que, lejos de molestar a la actriz, ella agradece por no avivar así la controversia. De hecho, asegura que le han ofrecido una ingente cantidad de dinero por hablar del tema en televisión, pero ella lo ha rechazado con la esperanza de que el tema se vaya apagando poco a poco y su nombre deje de estar vinculado, por fin, al de don Juan Carlos I.