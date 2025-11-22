Bárbara Rey: «Mejor que el Rey no hable de mí en sus memorias»

Bárbara Rey intenta huir de polémicas y lleva una vida tranquila en Madrid, centrada en su hija y su trabajo en televisión. Ha sido una de las concursantes de un conocido programa de baile, y lo cierto es que ha superado las expectativas, pero una dolorosa lesión la obligó a concluir su paso por el formato antes de la final.

Más allá de su trabajo en la pequeña pantalla, la vida privada de la artista sigue despertando interés, aunque ella intenta desviar el foco hacia cuestiones menos incómodas. Especialmente delicado es el asunto del enfrentamiento con su hijo, Ángel Cristo Jr., del que no quiere oír hablar. Ante las declaraciones que él concedió hace unos días a este periódico, asegurando que se cerraba en banda a la idea de reconciliarse con su madre, ella contesta que «no pienso hablar de mi hijo, no hay que echar más leña al fuego».

Además de los desafueros familiares, estas semanas resulta difícil no dirigir la vista a la vedette a colación de la publicación de «Reconciliación», las memorias del Rey Juan Carlos, que aunque todavía no han visto la luz en España, gran parte de su contenido ya ha cruzado la frontera desde Francia en forma de tertulias y artículos periodísticos. A lo largo de las más de 500 páginas del libro, el Monarca se refiere a algunas de las mujeres de su vida, como la Reina Sofía o Corinna Larsen, pero ni rastro de Bárbara Rey.

Bárbara Rey en la presentación de sus memorias, "Yo, Bárbara" Gtres

Mientras que en las suyas, «Yo, Bárbara», dedica varias páginas a narrar su «affaire» con Don Juan Carlos, de quien asegura que «estuvo más enamorado de mí que yo de él», el ex Jefe de Estado se «olvida» de su amante, como si hubiera pasado por su vida sin dejar huella. Una forma de evitar reavivar la polémica o, quizás, dejar entrever que su apasionada relación no fue tan importante para él como ella ha recalcado a lo largo del tiempo. Un desplante, en cualquier caso, del que Bárbara Rey tampoco quiere pronunciarse. «Es que no me interesa», dice tajante a LA RAZÓN. Bajo su punto de vista, es agua pasada y casi agradece que no salga su nombre en el libro: «Mejor que noi hable de mí». No quiere es reabrir el debate y que los titulares de medio país vuelvan a referirse a su relación con Don Juan Carlos. Tan dispuesta está a cerrar este capítulo que incluso está dejando pasar grandes cantidades de dinero por delante de sus ojos. «Me están ofreciendo mucho dinero para hablar del tema del Rey en televisión y he rechazado la oferta», recalca orgullosa.

Por lo demás, «me he incorporado como colaboradora en los debates de “Gran hermano”, tengo contrato con la cadena y estoy abierta a cualquier proposición que me hagan».

Bárbara Rey en 'Bailando con las estrellas' Mediaset

Su hijo está dispuesto a valorar una reconciliación…

Discúlpeme, pero no quiero contestar a esa pregunta.

¿Extraña a su nieta?

Es una menor y no voy a entrar en eso por puro respeto.

Bueno, hablemos de usted. ¿Está recuperada de la lesión que le obligó a abandonar el concurso de baile?

Ya estoy bien, me tienen que hacer una resonancia pero ya no tengo apenas molestias. Me hice un desgarro muscular que tuvo repercusión en la rodilla. Fue una pena abandonar el concurso por esa lesión, estaba dispuesta a luchar todo lo posible para seguir, aunque me nominaran siempre, podía haber dado mucho juego con bailes que se me dan muy bien, como la salsa o los pasodobles.

Lo que ha demostrado es que, a pesar de su edad, sigue en buena forma.

Es que estoy en muy buena forma. Me cuido mucho, no bebo, no fumo, hago deporte… En este aspecto, todo funciona perfectamente, gracias a Dios.