Belén Esteban disfruta del sol, el lujo y la fiesta

Belén esteban ha pasado unos días en Gran Canarias disfrutando del clima y unas buenas vacaciones antes de que comience su nuevo proyecto para Netflix.

La Reina del Pueblo no ha dudado lo más mínimo en pasar unos días junto Anabel Pantoja. El lujo, el sol y la fiesta han dado el momento perfecto y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores.

Y su viaje no termina aquí, porque la próxima parada para La Esteban y Anabel Pantoja es el Gran Canaria Live Festival, al que van principalmente para ver a Quevedo.

No hay duda de que se trata de un viaje para ayudar a la de Paracuellos a refrescarse antes del 'docureality'. "Cuando acabe lo de Netflix, quiero descansar. Quiero descansar de tele. No lo voy a ocultar, estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones y me está ayudando a gestionarlo." Ha anunciado en el primer episodio de Superlativas este miércoles.

Según la periodista Laura Fa, quien ha destapado algunos detalles del proyecto, los colaboradores están a punto de comenzar a darle forma a este 'docureality'. Y es que la excolaboradora de Sálvame, por más de una década, se encuentra en un momento de reflexión tras el fin del programa.