Todos los detalles de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón: del lugar elegido a las condiciones de los invitados

"Sálvame" ha comenzado su programa de hoy con una de las noticias más impactantes de la historia del programa. Kiko Hernández y Fran Antón se casan este sábado en Madrid. Después de haber celebrado una despedida de soltero en la más estricta intimidad este fin de semana en Melilla, la pareja dará el 'sí quiero' este sábado en la capital.

Poco a poco se van descubriendo algunos de los detalles de la preboda y del futuro enlace matrimonial que se celebrará en el Bingo Las Vegas, lugar al que está unido profesionalmente Kiko Hernández. Después de un año de relación, la pareja ha decidido dar un paso más en su noviazgo. Según "Sálvame", algunos familiares de Fran Antón ya se encuentran en Madrid y todos se hospedarán en casa del colaborador de televisión para disfrutar de privacidad y evitar filtraciones.

Alonso Caparrós ha desvelado algunos de los detalles de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. Según el periodista, va a ser un evento absolutamente blindado y les requisarán a todos los asistentes sus móviles, aunque tendrán teléfonos de prepago por si ocurre alguna urgencia, detalle muy llamativo y que hace saltar las alarmas sobre una posible exclusiva. El colaborador de "Sálvame" no le ha contado a ninguno de sus compañeros la noticia y se han enterado por fuentes cercanas a ambas partes.

La preboda o despedida de soltero se celebró este fin de semana en el Hotel Melilla Puerto. La pareja organizó una fiesta moruna y todos los asistentes fueron vestidos de blanco. Junto a sus amigos y familiares más cercanos, degustaron un menú autóctono y, a lo largo de la velada, los novios se intercambiaron regalos muy significativos para ellos. Las fuentes que han confirmado la noticia, han asegurador que vieron a "un Kiko desinhibido y un Kiko enamorado" durante toda la celebración.

La noticia ha sorprendido ha todos los compañeros de Kiko Hernández, que se han alegrado profundamente por el paso que ha dado en su relación con Fran Antón. Todos menos a Marta López, íntima amiga del televisivo, y no ha podido evitar romperse a llorar después de enterarse de su enlace matrimonial por "Sálvame" y no por él mismo. Para ella, ha sido un duro golpe y siente que no es tan importante para él, a pesar de haber atravesado un distanciamiento. María Patiño, tras el revuelo, no ha dudado en entrar por teléfono y expresar la emoción que le causa la boda de su amigo. La periodista ha desvelado el emotivo mensaje que le ha enviado a Kiko tras enterarse y que, seguro, que le habrá emocionado: "Mila estaría encantada de estar en su boda".