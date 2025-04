Bertín Osborne niega tener novia: “Todas están casadas y conozco a sus maridos”

Puede resultar curioso, pero Bertín Osborne ha hablado en exclusiva con ‘TardeAR’ para desmentir la exclusiva que dieron la semana pasada sobre él. Dos exclusivas a precio de costo que han generado y apagado una polémica en tiempo record. Desde el programa de Telecinco, días atrás se afirmaba que el presentador había encontrado de nuevo el amor y que una joven morena, mucho más joven que él y con la que trabajaría en Canal Sur, sería su novia. Él ha echado por tierra todas las esperanzas que tenían de ocupar su corazón.

El cantante no está para líos amorosos, después de haber salido escaldado con lo sucedido con Gabriela Guillén. La madre de su último hijo le ha ganado la batalla judicial y la mediática, mientras que él se ha refugiado en su finca sevillana a disfrutar de los placeres de la vida, ver su yeguada crecer y hacer excursiones a la capital para grabar ‘Tu cara me suena’. Poco más. Pero ha hecho un hueco extra a Telecinco para dejar claro que su situación sentimental no ha cambiado y que la exclusiva que vendieron la semana pasada era falsa.

Bertín Osborne, muy contundente al negar su noviazgo

El artista se ha mostrado de lo más firme a la hora de hablar de la supuesta novia que le han adjudicado. Se trataría de una compañera de trabajo en Canal Sur, con la que habría iniciado un romance secreto que poco a poco ya habría comenzado a oficializarse. Al menos eso es lo que mantenía Tino Torrubiano, paparazzi que llevó la información al programa vespertino de Telecinco. Al parecer, se equivocó, pero con ello ‘TardeAR’ se anota dos exclusivas, la del anuncio y ahora también la del desmentido oficial.

“Es absolutamente mentira. Es que es impresionante. Uno no puede estar toda la vida desmintiendo cosas, es que es un coñazo. En este caso es radical y literalmente mentira”, se le escucha decir al protagonista, negando estar enamorado como se aseguraba. El programa se pone la medalla: “En exclusiva os traemos el cabreo de Bertín Osborne. Sin rodeos el presentador explota y niega lo que contó Tino Torrubiano en nuestro programa”. Dicho esto, van encadenando imágenes de su colaborador dando detalles sobre el romance y después del protagonista negando punto por punto.

Se llegó a plantear que Bertín Osborne y su supuesta nueva novia habían pasado un fin de semana de amor por aguas baleares. Dice que no es verdad: “Es absolutamente insólito que diga que hace dos o tres semanas he estado en Palma de Mallorca, cuando llevo cinco años sin ir a Palma de Mallorca. ¿De dónde coño sale esto?”. También niega la existencia de una persona en su trabajo con la que estuviese estrechando lazos, menos aún un noviazgo: “No existe nadie, ni mucho menos que trabaja en mi productora de Sevilla. Están todas casadas, conozco a sus maridos. Me parece todo tan absurdo, que ya me cuesta hasta desmentirlo”. Dice conocer al paparazzi que llevó la información y cree que “le han contado una milonga y se lo ha creído. No tiene nada de verdad. Me cabreo que mienta”. Por su parte Tino mantiene su exclusiva y dice que su información es cierta.