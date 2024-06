Bertín Osborne se pronuncia sobre su acuerdo con Gabriela y no puede contener su emoción cuando habla de su expareja Fabiola

Los últimos días han sido especialmente intensos tanto paraBertín Osbornecomo paraGabriela Guillén. Han sido varias las ocasiones en las que, sin soltar prenda, se le ha preguntado a la paraguaya sobre el comunicado en el que el presentador reconocía al hijo de esta como suyo. Quien no se había pronunciado directamente ante la prensa había sido el propio Bertín, hasta ahora.

Bertín Osborne reaparece tras el comunicado conjunto con Gabriela Guillén Europa Press

Este jueves, a su llegada a la plaza de toros de San Agustín de Guadalix todo apuntaba que no iba a conceder ni un minuto a los medios, pero en un alarde de transparencia ha sorprendido respondiendo a todas las preguntas para hacer ver que “no me estoy escondiendo de nada”. Ha seguido explicando que se encuentra en estos momentos muy bien, sobre todo porque finalmente se ha solucionado uno de los mayores quebraderos de cabeza para el presentador: “Gracias a Dios esto se ha arreglado”. Sin embargo, no ha querido desvelar muchos detalles sobre el acuerdo al que ha llegado con Gabriela porque “hay un menor de por medio con lo cual no vamos a hacer un circo de esto”, ha querido dejar claro.

Retomando su buena sintonía con la prensa ha querido mostrarse abierto para zanjar de una vez por todas las especulaciones que han surgido en el último año: “Lo único que os pido es que entendáis que no vamos a hablar de nada ni dar más detalles”. Lo que sí ha querido decir es que todavía no conoce al pequeño, pero “todo se andará”.

Por otra parte, también ha querido recordar el papel de “El Turronero” como la persona que más los ha ayudado: “Hay una persona que es amigo de los dos, que se ha preocupado y ha ayudado para que todo esto sea de buen rollo”, ha dicho sobre el mediador.

José Luis López 'El Turronero' confía en que Bertín Osborne y Gabriela Guillén lleguen a un acuerdo Europa Press

Para finalizar ha querido poner el foco en otro personaje muy importante en la vida de Bertín Osborne: Fabiola Martínez. Antes de que saliera el comunicado el presentador había tenido una conversación con su exmujer en la que no pudo contener la emoción: “La persona que más me emocionó con lo que ha dicho ha sido Fabiola, en media hora de conversación... es para robársela”, ha dicho muy agradecido por tenerla.

Este jueves también se ha pronunciado Fabiola, quien ha aplaudido la actitud de Bertín. En los últimos meses han sido muchas las ocasiones en las que se ha buscado su opinión sobre el que fue su pareja, pero no ha querido decir lo que opinaba sobre la situación hasta que no ha visto el cambio de actitud del propio Bertín: “A mí me lo ha dicho antes de que saliera y me parece que nunca es tarde para hacer las cosas bien o mejor”, ha aplaudido.