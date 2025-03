"Bigote" Arrocet apenas nombrará a las hermanas Campos en sus memorias

Las hijas de María Teresa Campos pueden respirar tranquilas. Edmundo "Bigote" Arrocet no arremeterá contra ellas en ese libro que está escribiendo sobre sus años de relación sentimental con la fallecida comunicadora.

El humorista ha recibido varias ofertas de editoriales para sacarlo al mercado, pero él asegura que "lo voy a sacar yo mismo para quedarme con todos los beneficios. No van a ser unas memorias, sino una serie de recuerdos de aquella etapa de mi vida".

Como decimos, no pretende hacer daño a Terelu y Carmen Borrego, porque "no tengo nada contra ellas", y no entiende la animadversión de las dos contra él.

Eso sí, insiste en que guarda pruebas de la entrega de cuarenta mil euros a la que fuera su pareja y las sacará si es necesario porque no piensa perdonar la deuda. Confían en que las hermanas entren en razones y le paguen lo que le dejó a deber su madre, no quiere entrar en largos litigios judiciales.

Aunque aclarara en el libro algunas incógnitas que marcaron aquel noviazgo de más de seis años, su intención es dejar muy claro que su amor por su Teresita estaba fuera de toda duda, y de que guarda grandes recuerdos de su vida en común.

María Teresa Camposy Edmundo Arrocet larazon

Esta misma semana le preguntaban a Carmen si estaba preocupada por la futura aparición de esas "memorias" y contestaba muy tranquila que no le causa el menor miedo lo que cuente Arrocet.

Ni ella ni Terelu perdonan la actitud que tuvo Edmundo con María Teresa, aquella huida sorprendente que dejó a la periodista hundida en el dolor y la pena. La matriarca nunca se recuperó, aunque intentará demostrar lo contrario de aquel abandono. Un adiós que la sumió en una profunda tristeza.