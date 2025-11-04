Bigote Arrocet amenaza a Terelu y Carmen Borrego con llevarlas a los tribunales

Sin su novia Mimi y con ganas de guerra. Edmundo “Bigote” Arrocet ha vuelto a Madrid semanas después de que le pillaran en el Caribe con la que él califica como “mi novia”. Sale al paso de los rumores de montaje y asegura que se traerá a su pareja a España dentro de unos meses y que se siente muy feliz con ella. Que conocerla le ha devuelto la ilusión amorosa, lo que significa que debió romper con su anterior novia, una polaca residente en Londres. Lo que une a las dos es que son mucho mas jóvenes que “Bigote”.



Esta es la parte buena, pero Edmundo regresa con la escopeta cargada contra las hijas de María Teresa Campos, a las que advierte de que si no le pagan los 40.000 euros que le dejó a deber la madre de ambas, acudirá a los tribunales para reclamar esa cantidad, habida cuenta de que a Terelu y Carmen no han dado el menor paso para saldar la deuda. “Voy a tomar las medidas correspondientes”, advierte. “La deuda existe desde hace años y ellas no se han manifestado para nada. Así que…”.

Bigote Arrocet en la presentación del vino de Fernando Esteso en madrid Gtres



A pesar de la “amenaza”, también avisa a Terelu de que irá a verla al teatro en su próxima aparición sobre el escenario, porque está convencido de que tiene madera de actriz y de que es muy trabajadora. Una de cal y otra de arena.



Y una amenaza más, si es que se nos permite ser malpensados: en febrero del 2026, Arrocet publicará unas memorias que prometen ser muy polémicas. En ellas contará cómo fue su verdadera relación con las hermanas y el por qué de su ruptura con su Teresita. Evidentemente, el humorista no se va a reservar nada porque el público espera que aparezcan en ellas contará libro episodios escabrosos de su vida. Ya veremos si hace referencia a la relación que mantuvo con el dictador chileno Pinochet, uno de los capítulos más criticados de su existencia.