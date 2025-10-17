La bachata de Ester Expósito y Gabriel Rufián, en un after de Madrid

Madrid, madrugada, luces de neón y un ritmo de bachata que nadie esperaba asociar a dos nombres tan dispares. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y Ester Expósito, actriz y fenómeno global gracias a Élite, han sido vistos juntos de fiesta en un after de la capital. El vídeo, difundido por varios usuarios en redes sociales, muestra a ambos bailando muy próximos al compás de El malo, el clásico de Aventura, y ha encendido las conversaciones digitales del fin de semana.

Según publica El Mundo, el encuentro entre ambos comenzó horas antes, en una discoteca del centro de Madrid. Testigos presenciales relatan que el político y la actriz "entablaron una conversación fluida y cómplice" que derivó en una larga noche de baile, risas y confidencias. "Se les veía divertidos, naturales, sin esconderse", cuenta una de las personas presentes.

Encuentro casual

La velada culminó en un after ubicado en el distrito de Moncloa, donde se grabaron las imágenes que hoy circulan por X (antes Twitter), TikTok e Instagram. En ellas, Rufián y Expósito aparecen bailando bachata entre amigos y curiosos, aparentemente ajenos a la atención que despertaban. Desde su entorno, ninguna de las dos partes ha querido hacer declaraciones, aunque fuentes cercanas aseguran que "fue un encuentro casual y sin mayor trascendencia".

Ester Expósito y Gabriel Rufián, bailando bachata Redes sociales

Aun así, el vídeo ha causado una auténtica revolución en redes, donde los comentarios oscilan entre la sorpresa, la ironía y el inevitable meme. No faltan quienes ven en esta historia una metáfora improbable de la España contemporánea: el independentista catalán y la actriz internacional compartiendo pista de baile al amanecer.

El Mundo también apunta que Rufián, de 42 años, no es ajeno a la vida nocturna madrileña. La semana pasada fue visto en compañía del presentador Gonzalo Miró en un conocido restaurante del centro, lo que refuerza su presencia habitual en la capital. Cabe recordar que el político está casado con la periodista vasca Marta Pagola, con quien contrajo matrimonio en 2022 en Irun. Ambos celebraron el nacimiento de su primer hijo en común el año pasado, y Rufián ya era padre fruto de una relación anterior.

Mientras tanto, Ester Expósito,de 25 años, continúa siendo uno de los rostros más mediáticos del panorama español, entre rodajes internacionales y campañas de moda. Esta vez, sin embargo, ha sido su espontáneo baile con un político el que ha acaparado todos los focos.