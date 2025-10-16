Carmen Tello cumple 70 años y celebra la vida junto a Curro Romero: “Doy gracias a Dios por tenerle bien”

Este 16 de octubre, Carmen Tello celebra sus 70 años con la emoción y la elegancia que siempre la han caracterizado. La marquesa de Valencina vive un momento especial, lleno de agradecimiento, amor y recuerdos. A su lado, como desde hace más de tres décadas, está su inseparable marido, el torero Curro Romero, quien a sus 92 años se encuentra, según cuenta ella misma, "fenomenal".

"Gracias a Dios, Curro está muy bien. Hace poco escribieron una noticia que me dolió porque decían que estaba muy mal, pero se ha repuesto de todo. Esperemos que esté un tiempo bien, si Dios quiere", confesó emocionada en declaraciones a LOOK. Tras varios sustos de salud y un ingreso hospitalario por neumonía a finales de septiembre, el torero ha recuperado fuerzas, y su mujer no puede ocultar la felicidad: "Ese es mi mayor regalo".

Tercer aniversario de boda

Además de su cumpleaños, Carmen se prepara para celebrar en diciembre su tercer aniversario de boda por la iglesia con Curro Romero. "Nos casamos el 18 de diciembre de 2022. El tiempo pasa volando. Siempre soñamos con hacerlo por la iglesia, y lo logramos al final de nuestra vida. Ha sido una ilusión cumplida", recuerda con ternura.

CARMEN TELLO Y CURRO ROMERO EN IMAGEN DE ARCHIVO 24/04/2022 CONTACTOPHOTO CONTACTOPHOTO

Aunque llevan más de 30 años juntos, la ceremonia religiosa fue el broche de oro a una historia marcada por el respeto, la complicidad y un amor que ha resistido todas las pruebas. "Ahora es cuando él más me necesita, y ahí estoy yo con él", afirma, dejando entrever la profunda unión que los mantiene.

La celebración de sus 70 años será discreta, tal y como confirma: "Vamos a ver si organizamos algo dentro de unos días. Haremos un homenaje para los dos, aunque todavía está en el aire".

Una vida rodeada de historia y afectos

Íntima amiga de Cayetana de Alba, Carmen Tello formó parte del círculo más cercano de la duquesa. A pesar del paso del tiempo, mantiene una relación muy estrecha con los hijos de la recordada aristócrata, especialmente con Cayetano Martínez de Irujo, a quien acompañó recientemente en su boda con Bárbara Mirjan.

"Lo pasé fenomenal. Bárbara es una persona extraordinaria: educada, dulce, buena. Fue una boda muy bonita, muy unida, aunque éramos unos 200 invitados", relata. La marquesa destaca, además, el cariño con el que tanto Cayetano como Eugenia Martínez de Irujo y su hija Tana Rivera trataron a Curro Romero durante el enlace: "Él estaba muy bien y quiso ir, aunque solo fuera para darles un beso en la iglesia".

A sus 70 años, Carmen Tello demuestra que la elegancia no solo se viste, sino que se transmite con gratitud, serenidad y amor. Rodeada de historia, de afectos y de fe, celebra la vida junto al hombre que ha marcado la suya.