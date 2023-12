Carmen Morales: "Ni tengo pareja ni la necesito"

Tras varios años alejada del mundo de la interpretación, Carmen Morales se reencuentra con su profesión de actriz con la película "Las Kellys", ambientada en el ocho de marzo del 2017, cuando seis camareras de pisos de un hotel deciden convocar la primera huelga organizada en el sector, cansadas de las condiciones laborales en las trabajaban.

- ¿Cuándo rodó la película?

- Hace unos meses. Me ofrecieron este trabajo y me apetecía mucho hacerlo. Además, comparto reparto con mi amiga Lara Dibildos, lo que supone un aliciente. Llevaba años alejada de la interpretación y ha sido un regreso temporal, porque mi vuelta definitiva se producirá el año que viene con una obra de teatro de la que aún no puedo adelantar nada.

- Ha estado más de diez años apartada del mundo artístico.

- Me he dedicado a otras cosas, sobre todo a mi familia, pero ya era hora de recuperar ese tiempo perdido.

- Hablando de pérdidas, ha adelgazado quince kilos.

- Si, y me siento fenomenal. Y mi hermana Shaila ha perdido ya más de veinte. Hicimos juntas una dieta y nos ha ido muy bien.

- Shaila y usted están muy unidas.

- Desde siempre. Estuvimos varios años separadas, porque ella residía en Estados Unidos y en México, pero ahora tengo la inmensa suerte de que ya vive en Madrid. Y ojalá que se quede aquí para siempre. Pero viaja mucho por trabajo.

- Se le cae la baba con su hijo…

- Es mi príncipe. Vive conmigo y disfruto muchísimo con mi papel de madraza.

- Sigue sin pareja sentimental.

- Ni tengo pareja ni la necesito. Llevo un año separada de mi marido y no tengo ganas de enamorarme de nuevo.