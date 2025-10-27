Casilda Finat y su polémico discurso contra Halloween: "Es el cumpleaños del demonio, cuando más sacrificios humanos se hacen"

Este viernes se celebra Halloween, una fiesta cada vez más integrada en la sociedad española, sobre todo en las familias con hijos pequeños, que disfrutan como nadie el momento de ir disfrazados y pedir caramelos. Sin embargo, todos los años se genera un debate en torno a la cabida que se le ha dado a la festividad en nuestro país, supuestamente en contra del Día de Todos los Santos, que tiene lugar el 1 de noviembre.

Son los más religiosos los que más en contra se han mostrado de esta fiesta, y uno de los discursos más polémicos de este año ha sido el de Casilda Finat. Empresaria, íntima de Tamara Falcó, rica y niña bien, no ha dudado en alzar su voz en redes sociales para advertir a todo el mundo de los supuestos peligros que conlleva celebrar Halloween.

“Es un día disfrazado de fiesta, de inocencia, pero que esconde nada más y nada menos que el cumpleaños del mismísimo demonio. ¿En serio te vas a unir a semejante celebración o vas a dejar que tus hijos lo hagan?”, comienza cuestionando la diseñadora de joyas.

“La noche de Halloween, que no es casualidad que se haga la noche de antes del Día de Todos los Santos, es la noche que más misas negras se celebran, la noche que más sacrificios humanos se hacen, y el día que más niños desaparecen”, añade, aportando datos que solo ella sabe de dónde han salido.

Además, se atreve a dar lecciones a otros padres y madres que permiten a sus hijos disfrutar y celebrar Halloween, animando incluso a que no les lleven a clase si ese día habrá un evento especial en el colegio: “Da igual la intención con la que lo hagas o que te lo creas o no. A efectos prácticos, es lo mismo: te estás uniendo con el demonio a celebrar la cultura de la muerte, del horror, de lo feo, de la destrucción y del miedo. Lo mejor que puedes hacer con tus hijos es enseñarles de qué lado estás, ¿del lado del Salvador, de Dios, del bien y de la vida; o del lado de todo ese horror? Disfrazarse de demonios, brujas y todo eso no tiene ninguna gracia y al Señor no le agrada en absoluto. Si en el colegio le obligan a disfrazarse, pues que no vaya o que vaya disfrazado de santo”.

Finat sigue: “Si se queja porque es el diferente de la clase, pues te digo una cosa: lo mejor que le puedes enseñar hoy en día a un niño es a que sepa ser diferente. Ya te digo yo que si sigue las corrientes generales, lo más probable es que no le haga ningún bien. No celebres la horrible fiesta de Halloween ni dejes que tus hijos la celebren, porque en la Iglesia se celebra la santidad, y no ese horror.