La cena de despedida de Terelu Campos antes de volver a "Supervivientes": rodeada de buenos amigos y sin Carmen Borrego

Terelu Campos vuelve a Honduras. Dos meses después de su abandono en "Supervivientes", la televisiva regresa a la isla con una misión muy especial. "Me incorporo el próximo jueves. Preparado nunca está nadie para estar en ‘Supervivientes’ pero si lo he hecho una vez, por qué no dos. Tres suelen ser ya multitud", desvelaba la madre de Alejandra Rubio en "Tierra de Nadie" anoche.

"Tengo la llave que abre la vitrina que hay en la Palapa, una vitrina que contiene un pergamino que va a cambiar el rumbo del programa. Yo soy la única que puede abrir la vitrina", explicó sobre su misión, que cambiará por completo el rumbo del programa más de 70 días después de comenzar el reality más extremo de Mediaset.

La despedida de Terelu Campos

Antes de poner rumbo a Honduras, Terelu Campos ha organizado una cena de despedida con su círculo más cercano en un conocido restaurante del centro de Madrid. Entre los asistentes, Kike Calleja y su esposa, Raquel Abad, la periodista Pilar Vidal, su excompañera de "Sálvame" o el artista Juan Peña, entre otros tantos amigos.

"Noche de despedida antes de mi nueva aventura en Honduras ! En el restaurante @boraltorcuato Gracias amigos por estar siempre a mi lado, apoyarme y darme fuerza! Os quiero", ha escrito Terelu en Instagram junto a una fotografía de la velada.

Ha llamado la atención que a la cita ha faltado Carmen Borrego. Tanto su hermana como su sobrino José María sí asistieron a la fiesta de bienvenida de Terelu Campos tras su breve paso por "Supervivientes" en marzo. Esta velada ha coincidido con la filtración de los audios de Alejandra Rubio llamando "subnormal" a su tía en enero de 2024.

Alejandra Rubio responde

Tras salir a la luz sus audios cargando contra Carmen Borrego, la hija de Terelu ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha dado la cara, pidiendo perdón públicamente a su tía por las formas. "Siento mucho haber dicho esa palabra fea. Le he dicho que lo siento a Carmen y ya está, todo lo demás es lo que pienso, lo que saben que pienso en mi familia", ha declarado Alejandra. Además, ha querido dejar claro que esto no va a suponer una nueva guerra en el clan Campos. "Si ella se lo ha tomado mal, lo siento y ya está. Si le hubiera pasado a ella también lo entendería, porque sé que se enfada conmigo y lo comenta con sus amigos y me parece normal, somos humanos", ha zanjado sobre el asunto.