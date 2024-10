Tom Holland crea una cerveza premiun, tras un año abstemio

El verano de 2023 el actor Tom Holland aseguraba que había abandonado el alcohol considerando la decisión como "lo mejor que he hecho en mi vida", ya que consideraba que se había vuelto un "esclavo" de la bebida. Un año y medio después, el intérprete de "Sipeder man" ha lanzado su propia marca de cerveza premiun con tres variantes diferentes. Eso sí, sin alcohol.

Hollandcontó sus problemas con la bebida en el podcast "On Purpose". Aseguraba que todo había empezado con una gran borrachera en Navidad y que decidió que no volvería a probarlo, algo que le costó ya que el tema era recurrente en su mente. "Me dio mucho miedo. Pensé que quizá tenía un problema", comentó.

"Me estaba impidiendo ser sociable. Sentía que no podía ir al bar y tomarme un refresco. No podía salir a cenar. Me estaba costando muchísimo", explicó entonces. Ahora, un año después puede confesar que era "más feliz que nunca". "Podía dormir mejor y lo que iba mal en los rodajes me lo tomaba con más calma. Tenía más claridad mental. Era un adicto al alcohol. No lo niego", reveló Holland.

Bero, cerveza premium sin alcohol

Tras esas declaraciones el actor se ha embarcado en este proyecto de cerveza sin alcohol. La primera de ella es la Kingston Golden Pils, de estilo lager con un toque amargo.

Otra de ellas es la Edge Hill Hazy IPA, una cerveza con un toque final tropical y que según resalta la publicidad un trago de ella es una "escapada suave y lupulada a Nueva Inglaterra". Y, por último, la Noon Wheat, ligera y refrescante con un toque dulce y un final en el que se pueden detectar notas a naranja y lima.

"La creación de Bero es uno de mis logros más importantes y me emociona mucho compartirlo con ustedes. Brindo por una vida enriquecida", cuenta Tom Holland sobre su marca.