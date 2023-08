El peculiar vídeo de Tamara Falcó durante su luna de miel: “Íñigo, no me grabes en mallas”

Con la ingente boda que celebraron Tamara Falcó e Íñigo Onieva con 400 invitados como testigos, su luna de miel no podría quedarse en un mero viajecito para tomar el sol. La marquesa de Griñón quiere vivir experiencias junto a su recién estrenado marido, con lo mucho que le ha costado llegar al altar. Y parece que está aprovechando al máximo el momento y está generando muy buenos recuerdos, dado que lleva ya cerca de tres semanas descubriendo los placeres de África.

El nuevo destino de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su luna de miel Instagram

La pareja comenzó su luna de miel en Sudáfricaa 2.000 euros la noche, donde incluso tuvieron oportunidad de nadar con tiburones. Una experiencia sobre la que habla la propia Tamara en el nuevo vídeo que ha compartido en sus redes sociales y que está cosechando mucha interacción. Lo que llama la atención del clip en sí no es tanto lo que dice la protagonista, que también, sino por cómo lo dice a algunos le hace sospechar que el ambiente está embriagado, quizá sea por el amor. La hija de Isabel Preysler relata algunas de las paradas de su luna de miel y suelta alguna que otra chanza que tan solo ella e Íñigo entienden, pues deben de ser bromas de pareja. También ofrece recomendaciones de paradas imprescindibles si algún mortal más desea repetir su viaje de, por ahora, tres semanas de duración recorriendo las maravillas del continente africano.

Pero quizá lo más jugoso del vídeo y que está cerca de convertirse en otra de las emblemáticas perlas de Tamara Falcó, sucede en el tramo final del clip. La aristócrata se ha quejado de que su esposo haya cambiado el plano en el que estaba grabando mirando a cámara. No tanto por no salir tan favorecida como estaba ideado, sino porque este nuevo enfoque dejaba al descubierto su look casual. “No sé por qué siempre me pillas en mallas, llevo todo el día vestida de safari y cuando hago el videoblog me pillas en mallas. Cuando me pides que me case contigo, en mallas”, dice fingiendo un enfado, mientras que Iñigo Onieva se aleja riéndose.

Las mallas suponen una prenda a la que todo el mundo recurre, pero con el que no siempre nos sentimos cómodos mostrarnos en público. Y más si su público se cifra en miles de personas en las redes sociales y otras tantas en medios de comunicación. Todos entendemos a Tamara Falcó en ese momento y más si ella misma cae en la cuenta en que su pedida de mano tuvo como protagonista estilístico esta denostada prenda y no un diseño elegante que atesorar como un tesoro en el fondo de armario. Y, ahora, aunque fuese con el estudiado look de safari que había reservado para la ocasión.

Entre las recomendaciones que hace Tamara Falcó está que “Johannesburgo es muy peligroso”, aunque solo estuvieron en el aeropuerto. También que, si alguien va a África, que tenga en cuenta que “hace frío” y recomienda los hoteles de lujo en los que se ha hospedado. El matrimonio ahora se encuentra realizando un safari en Kruger, donde se han encontrado de cerca hipopótamos, una familia de elefantes y demás fauna salvaje que les ha enamorado casi tanto como la gastronomía.