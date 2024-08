El contraataque de Pinocho a Anabel Pantoja: "Qué haga cuentas, ¿vale?

Anabel Pantoja ha hablado por primera vez en la revista 'Lecturas', después de que el juez haya admitido a trámite la demanda de paternidad de Luis Vicente Rico 'Pinocho', que quiere demostrar en las pruebas de ADN que es hijo de Bernardo Pantoja. La creadora de contenido, ha negado los dichos de Luis Vicente acusándole de querer beneficiarse económicamente y además le ha advertido que ahorre dinero, porque después de revelarse los resultados tomará medidas legales contra él.

Ante esto, los medios de comunicación le han preguntado su opinión a Luis Vicente Rico. 'Pinocho', aunque no ha querido entrar en detalles, sí ha dejado claro que la demanda de paternidad no es por motivos económicos. "No voy a contestar a nada, pero solo te puedo decir que llevo 22 años cotizados. Tengo 40 años y que haga cuentas, ¿vale? Y me sabe muy malamente", ha respondido.

Anabel Pantoja y Mariló de la Rubia, ¿cenando juntas?

A este frente abierto, a 'la sobrinísima' se le suma una posible cena con Mariló de la Rubia, quien fue amiga de su tía pero actualmente, por motivos desconocidos, no mantienen ninguna relación. Kike Calleja ha desvelado en el programa 'Vamos a ver' que la influencer se ha visto en secreto con de la Rubia. "Esta información me consta que Isabel Pantoja la desconoce porque es un encuentro que han intentado mantener en secreto y puede que le siente mal", ha empezado a relatar el periodista. Justo después, ha asegurado que Anabel y Mariló han compartido una cena.

"El pasado martes por la noche hubo una cena de cinco personas en un restaurante muy conocido de Córdoba. Eran alrededor de las 11 de la noche y entre ellas estaba Mariló y dos personas familia de ella. Me dicen que estaban en un tono distendido, de risas, que se lo pasaban bien... y llama la atención que la persona que estaba allí era Anabel Pantoja y su novio David", ha proseguido. El encuentro podría ser por un motivo: David Rodríguez, el novio de Anabel es compañero de trabajo de Mariló. "Al final David trabaja en la clínica de Mariló y son amigos, entiendo, y Anabel es la pareja de David", ha intentado justificar Adriana Dorronsoro.

Esta información no agradaría a su tía ya que en el concierto del sábado pasado, cambió la letra de varias canciones y muchos usuarios y medios especularon a que podrían ser indirectas a su examiga.